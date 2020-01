Torino – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Torino – Atalanta del 25 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

TORINO – Sabato 25 gennaio alle ore 20.45 si giocherà Torino – Atalanta, incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Match che si preannuncia particolarmente interessante viste le caratteristiche delle due squadre. Da una parte ci sono i Granata che sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Sassuolo ed in classifica occupano il nono posto con 27 punti. Dall’altra c’è la squadra orobica che viene dal clamoroso tonfo casalingo contro la SPAL ed in classifica occupa la quinta posizione con 35 punti.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 25 gennaio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 18.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI TORINO – Mazzarri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da N’Koulou, Izzo e Djidji. A centrocampo Rincon e Lukic in cabina di regia con De Silvestri e Laxalt sulle corsie esterne mentre davanti Berenguer e Verdi agiranno alle spalle dell’unica punta Belotti.

QUI ATALANTA – Modulo speculare per Gasperini che dovrebbe mandare in campo i suoi con Gollini nuovamente tra i pali, reparto arretrato formato da Toloi, Palomino e Caldara. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Gosens e Hateboer sulle corsie esterne mentre davanti Ilicic e Gomez alle spalle dell’unica punta Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Torino – Atalanta, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Torino – Atalanta

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; N’Koulou, Izzo, Djidji, De Silvestri, Lukic, Rincon, Laxalt, Verdi, Berenguer, Belotti. Allenatore: Mazzarri

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Caldara, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Ilicic, Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini

STADIO: Olimpico – Grande Torino