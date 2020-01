Pagelle 21° giornata Serie A 2019-2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 21° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020: statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

BRESCIA – La ventunesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con la vittoria del Milan sul campo del Brescia: i rossoneri soggrono ma ancora una volta passano grazie a Rebic. Petagna fa sognare la Spal ma un’autorete di Vicari e le reti di Barrow e Poli ribaltano il derby e fanno vincere il Bologna. La Spal rimane in fondo alla classifica mentre i rossoblu salgono al decimo posto. Finisce a reti inviolate la sfida del Franchi tra Fiorentina e Genoa: occasioni per entrambe le parti; ecisivo Dragowski. Criscito sbaglia per la prima volta in carriera il tiro dal dischetto. Stravince l’Atalanta sul campo del Torino.

Lunch match di domenica è Inter – Cagliari, due squadre che si sono recentemente affrontate in Coppa Italia, quando ad avere la meglio è stata la squadra di Conte. I nerazzurri vengono da due pareggi consecutivi e in classifica sono secondi con punti, a -5 dalla capolista Juventus; i sardi, dopo quattro sconfitte di fila e un pareggio, sono ancora sesti a quota 30, in zona Europa. Alle 15 il Parma, reduce dalla sconfitta sul campo della Juventus e settimo a quota 29, riceve l’Udinese, che viene dalla sconfitta a San Siro contro il Milan ed è quattordicesima con cinque lunghezze in meno. Al Ferraris si gioca Sampdoria – Sassuolo. I blucerchiati sono reduci dal pesante 5-1 subito all’Olimpico contro la Lazio e in classifica occupano la sedicesima posizione con 19 punti, a +4 dalla zona rossa. I neroverdi, tornati alla vittoria contro il Torino, sono quindicesimi a quota 22.

L’Hellas Verona, sorprendentemente decimo con 26 punti, ospita il Lecce, che dopo il pareggio casalingo contro l’Inter, è diciassettesimo con dieci lunghezze in meno. Alle 18 è tempo di derby della Capitale. La Roma, tornata al successo contro il Genoa, è quarta con 38 punti; i biancocelesti, dopo undici vittorie consecutive, sono terzi a quota 45, a -6 dalla Juventus e a -3 dall’Inter ma con una partita ancora da recuperare. Chiude il programma il big match Napoli – Juventus; calcio di inizio alle ore 20.45. I partenopei non stanno attraversando un buon momento; hanno raccolto soltanto tre punti in quattro gare e sono undicesimi con 24 punti, distaccati da ben ventisette lunghezze dai bianconeri. Una situazione ben diversa da quella cui ci avevano abituato le due compagini negli ultimi anni.

Dove e quando trovare le pagelle della ventunesima giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 26 gennaio. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 24 gennaio

20.45

Brescia – Milan (pagelle – tabellino)

Sabato 25 gennaio

15.00

Spal – Bologna (pagelle – tabellino)

18.00

Fiorentina – Genoa (pagelle – tabellino)

20.45

Torino – Atalanta (pagelle – tabellino)

Domenica 26 gennaio

12.30

Inter – Cagliari (pagelle – tabellino)

15.00

Parma – Udinese (pagelle – tabellino)

Sampdoria – Sassuolo (pagelle – tabellino)

Hellas – Verona – Lecce (pagelle – tabellino)

18.00

Roma – Lazio (pagelle – tabellino)

20.45

Napoli – Juventus (pagelle – tabellino)