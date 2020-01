Fantacalcio, pagelle 21° giornata di Serie B 2019-2020

La ventunesima giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

EMPOLI – La ventunesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 si apre con il pareggio tra Empoli e Chievo: apre le marcature Tutino, gli risponde Meggiorini.

Il Benevento espugna il campo del Cittadella grazie al gol di Maggio nei minuti finali della partita; prima Iori aveva risposto al gol di Mancini. Adesso sono quindici le lunghezze che separano la squadra Inzaghi dal Pordenone, che oggi ha perso in casa contro il Pescara. La squadra abruzzese, a segno con Zappa e Galano, in virtù di questo risultato entra in zona playoff. Pareggio casalingo per il Pisa, che viene raggiunto Juve Stabia al 95′: a Masucci risponde Di Gennaro. La Cremonese passa in vantaggio con Ciofani ma il gol di De Luca permette all’Entella di portare a casa un punto prezioso. La Salernitana vince in rimonta contro il Cosenza: a Raúl Asencio replicano Lombardi e Akpa-Akpro.

Domenica si giocano altre tre gare. Il Crotone, terzo con 34 puti, ospita lo spezia, tredicesimo a quota 25; il Venezia, sedicesimo con 23 punti, ospita il Trapani, penultimo a quota 18 mentre l’Ascoli, nono con 27 punti, attende il Frosinone, ottavo con una lunghezza in più. Chiude il Monday Night Perugia – Livorno. Gli umbri provengono dalla sconfitta per 2-0 rimediata sul campo del Chievo e ora in classifica sono decimi con 27 punti. Quattordici lunghezze in meno per il Livorno, fanalino di coda del torneo e reduce dal pareggio casalingo per 4-4 contro l’Entella.

TUTTE LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Venerdì 24 gennaio

21.00

Empoli – Chievo (pagelle – tabellino)

Sabato 25 gennaio

15.00

Cittadella – Benevento (pagelle – tabellino)

Entella – Cremonese (pagelle – tabellino)

Pisa – Juve Stabia (pagelle – tabellino)

Pordenone – Pescara (pagelle – tabellino)

18.00

Salernitana – Cosenza (pagelle – tabellino)

Domenica 26 gennaio

15.00

Crotone – Spezia (pagelle – tabellino)

Venezia – Trapani (pagelle – tabellino)

21.00

Ascoli – Frosinone (pagelle – tabellino)

Lunedì 27 gennaio

21.00

Perugia – Livorno (pagelle – tabellino)