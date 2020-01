Pordenone-Pescara 0-2, il tabellino: reti di Zappa e Galano

Il tabellino di Pordenone-Pescara 0-2 il risultato finale: reti di Zappa e Galano per il successo della formazione abruzzese.

UDINE – Nel match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020 il Pescara espugna la Dacia Arena battendo il Pordenone 2-0. Successo strameritato per la formazione abruzzese grazie ai gol di Zappa e Galano nella seconda frazione di gioco. Prestazione da incorniciare per la squadra di Legrottaglie che, a questo punto, potrebbe anche restare sulla panchina della prima squadra. Vittoria fondamentale, dunque, per il Pescara che sale a quota 29 punti mentre la squadra di Tesser resta a quota 35.

Pordenone-Pescara 0-2: il tabellino del match

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, De Agostini, Zammarini (58′ Misuraca), Burrai, Pobega, Gavazzi (55′ Chiaretti), Bocalon, Strizzolo (55′ Candellone). Allenatore: Attilio Tesser

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Drudi, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso, Memushaj, Palmiero (87′ Bruno), Machin (92′ Bocic), Zappa, Galano, Maniero (68′ Crecco). Allenatore: Nicola Legrottaglie

RETI: 51′ Zappa (PE), 58′ Galano (PE)

AMMONIZIONI: De Agostini, Camporese, Barison (PO), Palmiero, Bruno (PE)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: Dacia Arena