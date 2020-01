Diretta Pisa – Juve Stabia: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Pisa – Juve Stabia del 25 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

PISA – Sabato 25 gennaio, alle 15, allo Stadio Arena Garibaldi di Pisa si gioca Pisa – Juve Stabia, incontro valevole per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B. I padroni di casa provengono dal pareggio esterno per 1-1 contro la capolista Benevento e in classifica sono al quattordicesimo posto con 25 punti, a pari merito con lo Spezia. Due lunghezze in più per gli ospiti, undicesimi in classifica a pari punti con Ascoli e Perugia; nell’ultima partita disputata hanno vinto di misura in casa contro l’ Empoli. All’andata ha vinto il Pisa per 0 a 0, e negli ultimi 5 incontri tra le due squadre il risultato è stato di 2 vittorie per parte ed un pareggio.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PISA:. A disposizione:. Allenatore: Luca D'Angelo.



SS JUVE STABIA:. A disposizione:. Allenatore: Fabio Caserta.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Pisa – Juve Stabia

Il Pisa potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Gori tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Ingrosso-Aya e da Birindelli e Lisi sulle fasce. A centrocampo Marin, Gucher e Fisher. Sulla trequarti Minesso di supporto al tandem d’attacco formato da Fabbro e Masucci. Probabile modulo 4-3-3 per la Juve Stabia con Russo in porta e retroguardia composta da Troest e Fazio centrali con Vitiello e Ricci sugli esterni. In mezzo al campo Addae, Buchel e Calò mentre il tridente d’attacco sarà composto da Forte punta centrale con Canotto e Bifulco ai suoi lati.

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Ingrosso, Aya, Lisi; Marin, Gucher, Fisher; Minesso; Fabbro, Masucci. Allenatore: D’Angelo

Juve Stabia (4-3-3): Russo; Vitiello, Troest, Fazio, Ricci; Addae, Buchel, Calò; Canotto, Forte, Bifulco. Allenatore: Caserta

Dove seguire Pisa – Juve Stabia

Il match Pisa – Juve Stabia, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.