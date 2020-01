Diretta Salernitana – Cosenza: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Salernitana – Cosenza del 25 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 18

SALERNO – Sabato 25 gennaio ore allo Stadio Arechi di Salerno si gioca Salernitana – Cosenza, incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B; calcio d’inizio previsto per le ore 18. I padroni di casa provengono dalla vittoria per 1-2 ottenuta sul campo del Pescara; in classifica sono settimi con 29 punti, in zona playoff. Nove lunghezze in meno per gli ospiti, che nel posticipo di lunedì scorso hanno perso il derby contro il Crotone e ora sono a caccia di punti preziosi in ottica salvezza. Sono cinquantadue i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di diciannove vittorie dei campani, diciannove pareggi e quattordici affermazione dei calabresi. All’andata ha vinto la Salernitana grazie al gol di Firenze.

Le probabili formazioni di Salernitana – Cosenza

Ventura avrà a disposizioneDi Tacchio e Kiyine ma dovrà rinunciare allo squalificato Gondo; possibile esordio del neoacquisto Aya. La Salernitana potrebbe, pertanto, scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Micai tra i pali e difesa composta da Aya, Migliorini e Jarozinsky. In mezzo al campo Akpa Akpro, Kyine e Lombardi; slle fasce Di tacchio e Cicerelli. Coppia d’attacco formata. Probabile modulo speculare per il Cosenza con Pinna in porta e retroguardia composta da Idda, Legittimo e Monaco. A centrocampo Kanoute, Broh, Baez; sulle corsie Bruccini e D’Orazio.

SALERNITANA (3-5-2): Micai, Aya, Migliorini, Jarozinsky, Di Tacchio, Akpa Akpro, Kyine, Lombardi, Cicerelli, Djuric, Giannetti. Allenatore: Ventura

COSENZA (3-5-2): Pinna, Idda, Legittimo, Monaco, Bruccini, Kanoute, Broh, Baez, D’Orazio, Riviere, Machan. Allenatore: Braglia

Dove seguire Salernitana – Cosenza

Il match Salernitana – Cosenza, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.