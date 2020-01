Diretta Valencia – Barcellona: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Valencia – Barcellona del 25 Gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata della Liga spagnola, calcio d’inizio alle ore 16:00

VALENCIA– Questo pomeriggio, sabato 25 Gennaio, alle ore 16:00 si disputerà l’incontro Valencia – Barcellona, valevole per la ventunesima giornata della Liga spagnola. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito buone prestazioni nel corso della stagione. Le due formazioni occupano posizioni alta classifica nel torneo. I pipistrelli arrivano a questa sfida dopo la netta sconfitta esterna rimediata nella partita contro il Maiorca, diciassettesimo in classifica, con il risultato di 4-1 nell’ultima giornata disputata. La formazione ospite, nel precedente turno di campionato, ha ottenuto una vittoria tra le mura amiche contro il Granada con il risultato finale di 1-0.

Si preannuncia, quindi, una gara di difficile lettura, anche se la squadra blaugrana detiene comunque i favori del pronostico. La squadra di casa, che attualmente occupa la settima piazza, con una vittoria, potrebbe cercare di ridurre la distanza dalla squadra che la precede in graduatoria provando a raggiungere un piazzamento per le competizioni europee. La squadra ospite, invece, è alla ricerca di punti importanti che le consentirebbero di conservare il primato della massima divisione spagnola.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

VALENCIA CF:. A disposizione:. Allenatore: Celades.



FC BARCELONA:. A disposizione:. Allenatore: Quique Setién.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Mestalla di Valencia nel pomeriggio di sabato 25 Gennaio alle ore 16:00. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano comunque una grande propensione offensiva e potrebbero, dunque, regalare tante emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma piuttosto buono. Sono otto i punti raccolti dal Valencia nelle ultime cinque uscite stagionali. Gli ospiti, al contrario, hanno ottenuto nove punti nello stesso numero di partite.

Infine, per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, il Valencia potrebbe schierare il tandem formato da Maxi Gomez e Gameiro in attacco. Il Barcellona del tecnico Quique Setién dovrebbe invece proporre il trio composto Griezmann, Messi ed Ansu Fati.

Valencia (4-4-2): Juame; Gayá, Paulista, Garay, Wass; Ferran Torres, Kondogbia, Coquelin, Soler; Maxi Gomez, Gameiro. All. Celades

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Alba, Umtiti, Pique, Roberto; De Jong, Busquets, Vidal; Griezmann, Messi, Fati. All. Setién.

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso l’emittente DAZN. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso il servizio disponibile su tablet, pc o smartphone.