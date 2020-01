Serie A, Torino – Atalanta: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Torino – Atalanta: incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

TORINO – Questa sera in campo Torino e Atalanta per l’anticipo serale della 20ma giornata di campionato il match che potremo seguire in cronaca diretta sarà arbitrato da Guida coadiuvato da Cecconi e Rocca; quarto ufficiale Marinelli, al VAR Maresca e di Vuolo. Intorno alle ore 19:45 scopriremo le formazioni ufficiali che si danno battaglia in un match dall’esito incerto. Sfogliando gli ultimi precedenti tra le squadre proviamo 2 successi dei granata l’ultimo nella stagione 2018-2019 per 2-0 con gol di Iago falque quindi l’altro nella stagione 2015/2016 per 2-1 con gol di Perez Lopez e Cigarini per gli ospiti. Negli altri tre casi situazioni di pareggio due volte 1-1 una volta 0-0. Curiosità: il successo del Torino risale alla stagione 41-42 quando si impose per 9-1 mentre quello è l’Atalanta risale al 1955-1956 quando vinse 3 a 1.

Alla vigilia del match Mazzarri in conferenza stampa la domanda sugli assenti svela la ricetta per superare l’avversario o quantomeno per metterlo alle corde: “Per metterla in difficoltà servirà una partita eccezionale. Il loro attacco è uno dei migliori del campionato e Gasperini è stato bravo a far crescere anche tecnicamente i suoi giocatori. Chapeau a loro, ma noi cercheremo di fare il nostro calcio”. Dall’altra parte Gasperini vuole una pronta riscatto dopo lo scivolone interno con la SPAL e non sottovaluta l’ostacolo di questa sera: “É una squadra compatta e sa sempre cosa deve fare: finora forse non sono stati all’altezza di tutte le aspettative, ma il campionato è ancora lungo e restano una squadra costruita per puntare all’Europa. In due parole, è uno scontro di livello: per batterli servirà una grande partita”.

Le formazioni ufficiali di Torino – Atalanta

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; N’Koulou, Izzo, Djidji, De Silvestri, Lukic, Meitè, Laxalt, Verdi, Berenguer, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Bremer, Lyanco, Adopo, Iago Falque, Edera, Millico, Sportiello, Rossi F, Caldara. Allenatore: Mazzarri [ufficiali dalle 19.45]

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens, Ilicic, Gomez, Zapata. A disposizione: Okoli, Pasalic, Malinovskyi, Muriel, Piccoli. Allenatore: Gasperini [ufficiali dalle 19.45]