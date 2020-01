Fiorentina – Genoa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Genoa del 25 gennaio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

FIRENZE – Sabato 25 gennaio alle ore 18 si giocherà Fiorentina – Genoa, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la Viola che sta vivendo un ottimo periodo di forma come dimostrano i tre successi consecutivi contro SPAL, Atalanta e Napoli. I padroni di casa occupano l’undicesima posizione in classifica con 24 punti. Situazione disperata, o quasi, per il Grifone che viene dalla sconfitta casalinga contro la Roma ed in classifica occupa l’ultimo posto solitario con 14 punti.

Sabato 25 gennaio alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Pochi dubbi per Iachini che dovrebbe confermare il classico 3-5-2 con Dragowski in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo Pulgar in cabina di regia con Benassi e Castrovilli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lirola e Dalbert. In attacco tandem offensivo composto da Chiesa e Cutrone.

QUI GENOA – Modulo speculare per Nicola che dovrebbe mandare in campo i suoi con Perin tra i pali, reparto arretrato formato da Biraschi, Romero e Goldaniga. A centrocampo Schone in cabina di regia con Behrami e Sturaro mezze ali mentre sulle fasce laterali spazio a Ghiglione e Barreca. In attacco tandem offensivo composto da Pandev e Sanabria.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Fiorentina – Genoa, valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Genoa

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Cutrone. Allenatore: Iachini

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Goldaniga, Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca, Pandev, Sanabria. Allenatore: Nicola

STADIO: Artemio Franchi