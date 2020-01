Fiorentina – Genoa, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Fiorentina – Genoa: incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

FIRENZE – Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 18, allo stadio Franchi, si sfidano Fiorentina e Genoa per la seconda giornata del girone di ritorno. Il match sarà diretto da Daniele Orsato della sezione di Schio che sarà coadiuvato dagli assistenti Cagliari e Fiore; quarto uomo Irrati mentre al VAR troviamo Giacomelli e Lo Cicero. Si potrà seguire in tempo reale la sfida con la nostra cronaca diretta a partire dall’inserimento delle formazioni ufficiali riusciranno intorno alle ore 17.15. La Fiorentina, dopo la vittoria al San Paolo per 0-2, è tredicesima a quota 24. Il Genoa, dopo tre sconfitte consecutive, contro Sassuolo, Verona e Roma, è precipitato all’ultimo posto con 15 punti.

Sono 48 i precedenti, in terra toscana, con 30 vittorie dei padroni di casa, 3 affermazioni deglia ospiti e un cinque pareggi. L’ultimo scontro, giocato il 26 maggio scorso, finì a rete inviolate e salvò entrambe le squadre dalla retrocessione in virtù della contemporanea sconfitta dell’Empoli a San Siro contro l’Inter.

Alla vigilia del match Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, che da quando siede sulla panchina viola non ha mai perso, ha chiesto ai suoi la massima concentrazione e una dose di aggressività, in quanto la squadra avversaria, nonostante la posizione in classifica, ha gente che sa far male, come Pandev, Criscito, Sanabria e Sturaro.



Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha parlato del momento no della sua squadra, dal quale si potrà uscire soltanto urlando la propria identità come la squadra fatto nel secondo tempo a Marassi contro la Roma. “Stiamo crescendo sul piano fisico e dobbiamo percorrere questa strada del secondo tempo, c’è la voglia di imporre il nostro gioco”.



Le formazioni ufficiali di Fiorentina – Genoa

