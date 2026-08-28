Milan-Venezia 1-0: diretta e risultato in tempo reale

Diretta Milan-Venezia di Venerdì 28 agosto 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

MILANO – Venerdì 28 agosto, alle ore 20,45, allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, andrà in scena Milan-Venezia, anticipo della seconda giornata di Serie A 2026-2027.

Indice:

Nella partita di esordio il Milan ha superato il Torino 2-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Dopo un primo tempo bloccato, la gara si è accesa nella ripresa: al 19’ Cissé ha firmato il vantaggio, seguito tre minuti più tardi dal raddoppio di Rabiot, entrato dalla panchina e subito decisivo. Il gol di Che Adams nei minuti di recupero ha riaperto solo parzialmente la partita, con il Milan bravo a difendere il risultato fino al termine.

Molto diversa la serata del Venezia, sconfitto 2-0 dal Lecce al Penzo. La squadra di Giovanni Stroppa ha dominato nel possesso palla ma è stata punita dalla precisione dei salentini: Gorter ha colpito all’inizio della rispresa’, mentre Tiago Gabriel ha chiuso la gara al 35’’. Una sconfitta che ha lasciato il Venezia a zero punti nonostante una prestazione generosa.

Sul piano storico, il Milan conferma la propria superiorità nei confronti diretti con il Venezia. Le due squadre si sono affrontate 30 volte in Serie A: 19 vittorie rossonere, 7 pareggi e 4 successi lagunari. L’ultimo incrocio risale al 27 aprile 2025, quando il Milan vinse 2-0 al Penzo nella 34ª giornata del campionato 2024/2025.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MILAN-VENEZIA]

MILAN: Maignan M., Gila M., De Winter K., Pavlovic S., Chukwueze S., Musah Y., Modric L. (dal 30' st Jashari A.), Bartesaghi D., Loftus-Cheek R. (dal 14' st Saelemaekers A.), Cisse A. (dal 14' st Rabiot A.), Ramos G.. A disposizione: Camarda F., Comotto C., Diawara S., Estupinan P., Gabbia M., Jashari A., Moreira D., Pulisic C., Rabiot A., Saelemaekers A., Terracciano F., Terracciano P., Torriani L. Allenatore: Amorim R..



VENEZIA: Stankovic F., Schingtienne J., Bella-Kotchap A., Franjic B. (dal 45'+3 pt Halhal R.), Hainaut A., Perez K., Busio G., Basic T. (dal 21' st Sohm S.), Haps R. (dal 21' st Correia T.), Yeboah J., Adams A.. A disposizione: Correia T., Dagasso M., Fanne L., Farji M., Gomes A., Grandi M., Halhal R., Helgason T. J., Lauberbach L., Montipo L., Okoro A., Panada S., Rrahmani A., Sagrado R., Sohm S. Allenatore: Stroppa G..



Reti: al 24' st Ramos G. (Milan) .



Ammonizioni: al 26' st Pavlovic S. (Milan) al 27' pt Schingtienne J. (Venezia), al 3' st Perez K. (Venezia), al 9' st Haps R. (Venezia).

Maignan M., Gila M., De Winter K., Pavlovic S., Chukwueze S., Musah Y., Modric L. (dal 30' st Jashari A.), Bartesaghi D., Loftus-Cheek R. (dal 14' st Saelemaekers A.), Cisse A. (dal 14' st Rabiot A.), Ramos G..Camarda F., Comotto C., Diawara S., Estupinan P., Gabbia M., Jashari A., Moreira D., Pulisic C., Rabiot A., Saelemaekers A., Terracciano F., Terracciano P., Torriani L.Amorim R..Stankovic F., Schingtienne J., Bella-Kotchap A., Franjic B. (dal 45'+3 pt Halhal R.), Hainaut A., Perez K., Busio G., Basic T. (dal 21' st Sohm S.), Haps R. (dal 21' st Correia T.), Yeboah J., Adams A..Correia T., Dagasso M., Fanne L., Farji M., Gomes A., Grandi M., Halhal R., Helgason T. J., Lauberbach L., Montipo L., Okoro A., Panada S., Rrahmani A., Sagrado R., Sohm S.Stroppa G..al 24' st Ramos G. (Milan) .al 26' st Pavlovic S. (Milan) al 27' pt Schingtienne J. (Venezia), al 3' st Perez K. (Venezia), al 9' st Haps R. (Venezia).

Le formazioni ufficiali di Milan-Venezia

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Modrić, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. A disposizione: P. Terracciano, Torriani; Diawara, Estupiñan, Gabbia, F. Terracciano; Comotto, Jashari, Moreira, Pulisic, Rabiot, Saelemaekers; Camarda. Allenatore: Amorim.

VENEZIA (3-5-2): Stanković; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjić; Hainaut, Pérez, Busio, Bašić, Haps; Yeboah, Adams. A disposizione: Grandi, Montipò; Correia, Gomes, Halhal, Sagrado; Dagasso, Fanne, Farji, Helgason, Panada, Sohm; Lauerbach, Okoro, Rrahmani. Allenatore: Stroppa.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo. Gli assistenti saranno Marcello Rossi di Biella e Pietro Dei Giudici di Latina. Il Quarto Uomo sarà Matteo Marcenaro di Genova. Al VAR opererà Giacomo Camplone di Lanciano, mentre l’AVAR sarà Ivano Pezzuto di Lecce.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN – Il Milan dovrebbe schierarsi con un modulo 3-4-2-1 . Davanti a Maignan agiranno Gila, De Winter e Pavlovic. Chukwueze e Bartesaghi presidiano le fasce, mentre Modric e Musah garantiscono equilibrio in mezzo. Cissè e Rabiot sosterranno Ramos, con il francese destinato a partire dal primo minuto.

COME ARRIVA IL VENEZIA – Il Venezia dovrebbe rispondere con il 3-5-2. Stankovic sarà il riferimento tra i pali, con Schingtienne, Bella-Kotchap e Franjic in difesa. Hainaut e Correia daranno ampiezza, mentre Basic, Busio e Sohm comporranno il centrocampo. In attacco spazio a Yeboah e Adams. Stroppa dovrà rinunciare a Sverko, Adorante e Moreno.

Probabili formazioni di Milan-Venezia

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Cissè, Rabiot; Ramos. Allenatore: Amorim

VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Basic, Busio, Sohm, Correia; Yeboah J., A. Adams. Allenatore: Stroppa

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: