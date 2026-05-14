MM Motorsport tra ATCC Italy e cronoscalate: doppio impegno a Varano e al Trofeo Vallecamonica

Weekend intenso per MM Motorsport, impegnata nel secondo round dell’ATCC Italy a Varano e al debutto assoluto nelle cronoscalate

Sarà un fine settimana ad alta intensità per MM Motorsport, impegnata su due fronti distinti tra pista e cronoscalate. Il team bergamasco conferma così la propria crescita e versatilità nel panorama del motorsport nazionale, affrontando contemporaneamente il secondo round dell’ATCC Italy e il debutto assoluto nel mondo della velocità in salita.

A Varano de’ Melegari, la squadra guidata da Emanuele Alborghetti e Gianna Aiello schiererà la nuova Honda Civic H70 TCR, pronta al debutto dopo la brillante doppietta conquistata nel round inaugurale di Vallelunga. A portare in pista la vettura saranno Giuseppe Bodega e Fulvio Ferri: il due volte campione ATCC Bodega punta a confermarsi protagonista della categoria, mentre prosegue la collaborazione tra MM Motorsport e Meteco Corse, avviata proprio a Vallelunga e ora attesa a un ulteriore step evolutivo sul tecnico tracciato parmense.

Parallelamente, MM Motorsport vivrà un momento storico con l’esordio nelle cronoscalate alla 55ª edizione del Trofeo Vallecamonica, gara che apre il Campionato Italiano Supersalita e valida anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna Nord. Per questa nuova sfida, il team affiderà la Honda Civic FL5 TCR a Valter Locatelli, pilota bergamasco con oltre dieci anni di esperienza nei rally, pronto a confrontarsi per la prima volta con la specialità della salita. Locatelli affronterà gli 8,55 chilometri del celebre tracciato lungo la SP5 tra Malegno, Ossimo e Borno, uno dei percorsi più iconici e impegnativi del panorama nazionale.

Con questo doppio impegno, MM Motorsport conferma la propria capacità di adattarsi a discipline diverse, mantenendo costante l’obiettivo di crescere tecnicamente e sportivamente. Un weekend che rappresenta un banco di prova significativo e che testimonia l’ambizione del team di continuare a competere ai massimi livelli, sia in pista sia nelle competizioni in salita.