Modena – Lucchese: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Modena – Lucchese del 2 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la settima giornata del Girone B di Serie C

MODENA – Domani pomeriggio alle ore 17:30 andrà in scena Modena–Lucchese, incontro valido per la settima giornata del Girone B di Serie C. Le due squadre navigano nella zona mediana della classifica, seppur i Canarini siano stati da tutti inseriti fra i favoriti del raggruppamento ad inizio torneo. La squadra di Tesser ha iniziato fra luci ed ombre ed attualmente occupa la nona posizione a quota 9 punti. Dopo l’insuccesso interno contro l’Entella, però, il gruppo ha mostrato carattere andando a vincere a Cesena nel turno infrasettimanale. C’è la voglia di sfruttare questo vento positivo per tornare a correre fra le mura amiche. Di contro la Lucchese, che insegue con due lunghezze di ritardo. Nell’ultima giornata è arrivato il pareggio per 2-2 fra le mura amiche contro il Teramo ed ora ci sarà una delle trasferte più insidiose del campionato, dopo aver già giocato in quel di Entella e di Ancona. Ci si aspetta una partita equilibrata: riusciranno gli uomini di Tesser a far valere tutto il proprio valore tecnico o sarà blitz esterno della Lucchese?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI MODENA – Tesser dovrebbe riproporre il consueto 4-3-1-2 con qualche variazione nell’undici iniziale, potendo contare su un organico ricco di alternative in tutti i reparti. In porta ci sarà Cagno, davanti a lui Ciofani, Pergreffi, Silvestri e Azzi. A centrocampo Scarsella, Gerli e Di Paola. Sulla trequarti Tremolada, alle spalle di Bonfanti e Marotta.

QUI LUCCHESE – Pagliuca risponde con il 4-3-3. Fra i pali Coletta, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Corsinelli, Bellich, Baldan e Nannini. A centrocampo Frigerio, Bensaja ed Eklu. In attacco il trio composto da Gibiliterra, Semprini e Fedato.

Le probabili formazioni di Modena – Lucchese

MODENA (4-3-1-2): Cagno; Ciofani, Pergreffi, Silvestri, Azzi; Scarsella, Gerli, Di Paola; Tremolada; Bonfanti, Marotta. Allenatore: Tesser

LUCCHESE (4-3-3): Coletta; Corsinelli, Bellich, Baldan, Nannini; Frigerio, Bensaja, Eklu; Gibiliterra, Semprini, Fedato. Allenatore: Pagliuca

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per domani pomeriggio alle ore 17:30, sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su Eleven Sports. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.