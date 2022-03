Modena – Siena: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Modena – Siena del 15 marzo 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaduesima giornata di Serie C 2021/2022

MODENA – Domenica 13 marzo, alle ore 18, allo Stadio “Alberto Braglia”, andrà in scena Modena – Siena, gara valida per la trentaduesima giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. Nel turno precedente il Modena ha vinto per 2-3 sul campo della Carrarese; si presenta all’appuntamento al primo posto in classifica, a cinque lunghezze di distacco dalla Reggiana, con 74 punti e con un cammino di ventitré vittorie, cinque pareggi e due sconfitte, con cinquantacinque gol fatti e venticinque subiti. Non perde dallo scorso 9 ottobre contro il Montevarchi. Nelle ultime cinque sfide ha vinto quattro volte e pareggiato una siglando sette reti e incassandone cinque. I toscani vengono dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Gubbio e sono dodicesimi, a pari merito con l’Olbia, a quota 35 punti, frutto di nove vittorie, otto pareggi e quattordici sconfitte; per loro trentacinque gol fatti e trentasette subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di un pareggio e quattro sconfitte con quattro reti siglate e dieci incassate. La gara di andata, lo scorso 7 novembre, finì 1-2 in favore del Modena. A dirigere il match sarà Nicolò Marini della sezione di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Andrea Torresan di Bassano del Grappa e Mattia Bartolomucci di Ciampino, quarto uomo Aleksandar Djurdjevic di Trieste.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI MODENA – Tesser dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-2-1: davanti a Gagno, difesa a quattro con Ciofani, Piacentini, Pergreffi e Azzi. A centrocampo Armellino, Gerli e Scarsella. In attacco Ogunseye, davanti ai trequartisti Mosti e Tremolada.

QUI SIENA – Padalino dovrà fare i conti con le assenze di Bani, Terigi e Crescenzi e dovrebbe rispondere con un modulo 3-5-2, schierando Lanni in porta e con Mora, Terzi e Dumbravanu in posizione arretrata. In cabina di regia Pezzella con Bianchi e Fabbro; sulle corsie Disanto e Favalli. Davanti Guberti e Paloschi.

Le probabili formazioni di Modena – Siena

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Piacentini; Pergreffi, Azzi; Armellino, Gerli, Scarsella; Mosti, Tremolada, Ogunseye. Allenatore: Tesser

SIENA (3-4-3): Lanni; Favalli, Farcas, Terzi, Laverone, Cardoselli, Guillaumier, Meli, Disanto; Ardemagni, Caccavallo. Allenatore: Padalino

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.