Mondiali Volley: Italia travolge la Germania e vola ai quarti

Le azzurre battono la Germania 3-0 agli ottavi dei Mondiali in Thailandia. Egonu e compagne dominano e conquistano i quarti: ora sfida a Polonia o Belgio

BANGKOK – Prosegue la marcia vincente dell’Italia ai Campionati del Mondo in Thailandia. Le azzurre, chiamate a confermare le tre vittorie della fase a gironi di Phuket, hanno battuto la Germania 3-0 (25-22; 25-18; 25- ) nella sfida valida per gli ottavi di finale. Nel primo match da dentro o fuori, capitan Danesi e compagne hanno superato l’ostica Germania del CT italiano Giulio Bregoli, dimostrando grande solidità ed autorevolezza nel corso di un match reso combattuto nei primi due set dalla tenacia delle tedesche.

Presenti al PalaHuamark anche l’Ambasciatore Italiano a Bangkok, Paolo Dionisi, e il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi. Le ragazze di Julio Velasco hanno dunque messo in campo l’ennesima prova da grande squadra staccando il pass per i quarti di finale che le vedrà opposte ad una tra Polonia e Belgio (in campo subito dopo l’Italia). Appuntamento fissato per mercoledì 3 settembre quando le azzurre torneranno al PalaHuamark per un match che varrà l’accesso alla zona medaglie.

LA CRONACA

Contro la Germania, il CT azzurro Julio Velasco, conferma il sestetto finora schierato ai Mondiali: Orro-Egonu in diagonale, Sylla e Nervini schiacciatrici, Danesi e Fahr al centro, e De Gennaro libero. Le tedesche invece si schierano con Straube in regia, Weske opposto, Alsmeir e Orthman schiacciatrici, Weitzel e Cekualev al centro, Pogany libero. L’avvio di partita è molto equilibrato come era facile da prevedere. Danesi apre le danze toccando un pallone che balla sul nastro mentre Sylla prima attacca commettendo invasione e poi realizza la diagonale del 2-1. Orthman e Alsmeier prendono ritmo mentre dall’altra parte della rete Orro premia tutte le sue compagne di squadra (7-7). Le tedesche con un paio di servizi efficaci prendono il +2 (8-10) salvo poi incassare il ritorno feroce di un’Italia presa per mano, offensivamente, da una concretissima Stella Nervini (12-10). Nonostante un timeout di Bregoli e con anche Sylla, Fahr, Egonu ed il ritrovato doppio cambio (Antropova-Cambi) sempre più nel match, l’Italia prende il largo (20-15) per poi chiudere il primo parziale 25-22 dopo aver respinto un ultimo, vano, tentativo di rimonta della Germania.

Alla ripresa del gioco la Germania prova a ruggire con la solita Alsmeier ma prima Nervini e poi Orro di secondo tocco rimettono le azzure avanti (6-5). Alsmeier da una parte ed Egonu dall’altra prendono il proscenio dando vita ad una sfida nella sfida in cui le tedesche toccano il +2 (11-13) con Nervini sostituita da Giovannini ed un timeout di Velasco. Capitan Danesi e compagne non si scompongono, riordinano le idee e ripartono trovando con Egonu ed un buon turno al servizio e in difesa di Giovannini la forza per tornare avanti (16-14). Bregoli ferma tutto con un timeout che produce due errori offensivi azzurri ed il nuovo sorpasso firmato Alsmeier (16-17). Nel momento di difficoltà emerge nuovamente da posto 2 Paola Egonu che assieme a Fahr rimette le azzurre avanti 20-18 inducendo nuovamente Bregoli a chiamare timeout. Stavolta però la Germania non riesce a rimettersi in pista subendo il forcing finale di Egonu, Danesi e Sylla con quest’ultima autrice del “punto esclamativo” che chiude il set 25-18.

Il super break del secondo set, prosegue idealmente anche nel terzo dove, Egonu e Danesi riprendono da dove avevano interrotto per il 5-1 Italia. Bregoli si aggrappa all’esperienza di Stigrot ma Egonu, Fahr, Sylla, Nervini e Danesi hanno altre idee fiaccando ogni tentativo di rivalsa delle tedesche spinte sul 12-4. È lo strappo decisivo quello che lancia le ragazze del CT Julio Velasco definitivamente verso il traguardo tagliato con il risolutivo 25-11.

IL TABELLINO:

ITALIA-GERMANIA 3-0 (25-22; 25-18; 25-11)

ITALIA: Egonu 21, Nervini 11, Fahr 10, Orro 1, Sylla 8, Danesi 5, De Gennaro (L), Cambi, Antropova 2, Fersino, Giovannini, Fersino. N.E.: Akrari, Omoruyi e Sartori (L), All. Velasco

GERMANIA: Alsmeier 10, Weitzel 1, Weske 6, Orthmann 7, Cekulaev 4, Straube, Pogany (L), Glaab, Stautz, Stigrot 4, Timmer, Scholzel 1. N.E.: Nestler e Strubbe. All. Bregoli

Durata: 24’, 23’, 22’.

Arbitri: Akulova Yuliya (KAZ) e Michlic Agnieszka (POL)

Italia: a 2, bs 4, m 8, et 17

Germania: a 0, bs 6, m 5, et 18

DICHIARAZIONI POST PARTITA

Julio Velasco: “Non mi aspettavo questo tipo di partita, devo essere sincero – ha ammesso il CT azzurro – perché di solito loro ricevono molto bene e giocano con una fast efficace. Stasera invece hanno ricevuto meno bene e giocato molto in banda, forse in parte perché abbiamo battuto bene, in parte per demerito loro. È venuta fuori una partita più semplice di quello che mi aspettavo. Ce la prendiamo e guardiamo al prossimo turno consapevoli che dovremo dosare bene le energie, con tranquillità mettendo da parte ansia, spesso inconscia, derivante dallo stress di questa lunga competizione. Credo che sarà molto importante gestire questa fase dosando bene allenamenti e riposo perché adesso si entra nel rush finale del Mondiale. Adesso vedremo contro chi ci ritroveremo ai quarti per iniziare a preparare la prossima partita”.

Stella Nervini: “All’inizio loro sono entrate belle cariche ma piano piano siamo riuscite a metterle sotto – ha dichiarato Stella Nervini -. Nel terzo set praticamente non sono state in grado di giocare e questo credo che sia un grande segnale che stiamo dando perché ci siamo sempre, nonostante qualche momento di difficoltà. Dal punto di vista personale c’è stata una fase di down durante il match ma Julio mi ha detto di stare tranquilla perché alla fine stavo giocando una buona partita. Al rientro, con la mia spensieratezza, ho ripreso a giocare e a produrre grazie anche al sostegno delle mie compagne. Sono molto felice di aver dato anche stasera un contributo alla squadra”.

Sarah Fahr: “Credo che abbiamo fatto qualcosa di bello in questa estate finora, siamo dove volevamo essere – ha analizzato la centrale azzurra – dopo aver sconfitto un’avversaria molto tosta. Nella nostra testa c’era un 3-2 super tirato ma non è andata così perché abbiamo vinto e dominato. Bene così ed ora iniziamo a pensare al prossimo turno, step by step, concentrandoci in primis su di noi riposando ed allenandoci nel modo corretto. Stasera conosceremo le nostre avversarie nei quarti e poi inizieremo a lavorare in vista di questo nuovo importante match”.