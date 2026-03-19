Fantacalcio, 30° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Il fantacalcio in tempo reale sulla 30a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

CAGLIARI – Con l’Inter in testa alla classifica e il Milan a otto lunghezze di distanza, la trentesima giornata di Serie A 2025-2026 é distribuita tra venerdì 20 e domenica 2 marzo. Un tirno breve per poi lasciare spazio agi impegni delle Nazionali.e dei biancocelesti.

La giornata si apre alle 18:30 con Cagliari–Napoli, una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma entrambe bisognose di punti: i sardi per allontanarsi dalla zona calda, i partenopei per ritrovare continuità. In serata, alle 20:45, il Genoa ospita l’Udinese.

Il programma prosegue alle 15:00 di sabato con lo scontro salvezza Parma–Cremonese. Alle 18:00 il Milan affronta il Torino a San Siro, un appuntamento importante per i rossoneri nella corsa allo Scudetto. Chiude la giornata il match delle 20:45, con la Juventus che riceve il Sassuolo.

Domenica alle 12:30 si gioca Como–Pisa, Alle 15:00 doppio appuntamento: Atalanta-Verona e Bologna-Lazio. Alle 18:00 la Roma ospita il Lecce. E per finire alle 20.45 Fiorentina-Inter.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su: DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili. Genoa-Udinese, Juventus-Sassuolo e Roma-Lecce anche sui canali Sky.

CONSIGLI – PAGELLE

Venerdì 20 marzo 2026

18:30

Cagliari-Napoli

20:45

Genoa-Udinese

Sabato 21 marzo

15:00

Parma-Cremonese

18:00

Milan-Torino

20:45

Juventus-Sassuolo

Domenica 22 marzo

12:30

Como-Pisa

15:00

Atalanta-Verona

15:00

Bologna- Lazio

18:00

Roma-Lecce

20:45

Fiorentina-Inter