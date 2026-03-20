Cagliari-Napoli 0-1: decide McTominay dopo due minuti

Diretta Cagliari-Napoli di venerdì 20 marzo 2026: gol lampo di McTominay all’Unipol Domus Arena. Gara intensa e combattuta

CAGLIARI – Il Napoli torna da Cagliari con tre punti preziosi al termine di una sfida dura, fisica e combattuta fino all’ultimo minuto. La squadra di Antonio Conte sblocca il match dopo appena due minuti con Scott McTominay, poi gestisce con ordine e sofferenza contro un Cagliari generoso ma poco incisivo negli ultimi metri. I rossoblù di Fabio Pisacane provano a reagire con orgoglio, soprattutto nella ripresa, ma trovano davanti un Napoli compatto e un Milinkovic‑Savic sempre attento. Una partita intensa, decisa da un episodio iniziale e da una gestione difensiva di alto livello.

Tabellino

CAGLIARI: Caprile E., Pedro J. (dal 28′ st Mendy P.), Mina Y., Dossena A., Palestra M., Adopo M. (dal 28′ st Deiola A.), Gaetano G., Sulemana I., Rodriguez J. (dal 39′ st Raterink O.), Esposito Se. (dal 39′ st Trepy Y.), Folorunsho M. (dal 20′ st Kilicsoy S.). A disposizione: Albarracin A., Ciocci G., Deiola A., Grandu N., Kilicsoy S., Liteta J., Mazzitelli L., Mendy P., Pavoletti L., Raterink O., Sherri A., Trepy Y., Zappa G. Allenatore: Pisacane F..

NAPOLI: Milinkovic-Savic V., Beukema S., Buongiorno A., Olivera M. (dal 39′ st Juan Jesus), Politano M. (dal 32′ st Spinazzola L.), Gilmour B. (dal 32′ st Anguissa F.), Lobotka S. (dal 10′ st Alisson Santos), Gutierrez M., De Bruyne K., McTominay S., Hojlund R.. A disposizione: Alisson Santos, Anguissa F., Contini N., Elmas E., Giovane, Juan Jesus, Lukaku R., Mazzocchi P., Meret A., Spinazzola L. Allenatore: Conte A..

Reti: al 2′ pt McTominay S. (Napoli) .

Ammonizioni: al 35′ pt Pedro J. (Cagliari), al 45’+4 st Dossena A. (Cagliari) al 17′ pt Lobotka S. (Napoli), al 24′ st Olivera M. (Napoli).

Recupero: 2′ pt, 5′ st

Le parole di Fabio Pisacane

“Affrontiamo una grande squadra, che ha una rosa lunga e che ha fatto punti anche quando sono mancati i top player. Il nostro atteggiamento può incidere tanto sull’economia della gara. All’andata abbiamo perso a quindici secondi dalla fine e in Coppa Italia abbiamo fatto bella figura. Abbiamo messo quel furore che non si è visto a Pisa. Ci sono stati pochi giorni per preparare la gara, ma uno poi non vede l’ora di giocare per riscattarsi. Il Napoli lotta per i primi posti, ma la squadra vuole riscattare la brutta partita di Pisa. Domani non sarà una sfida come le altre, i ragazzi non vedono l’ora di riversare rabbia e cattiveria sul campo”.

I convocati del Cagliari

Portieri: 1 Elia Caprile, 12 Alen Sherri, 24 Giuseppe Ciocci;

Difensori: 2 Marco Palestra, 15 Juan Rodríguez, 18 Othniël Raterink, 22 Alberto Dossena, 26 Yerry Mina, 28 Gabriele Zappa, 32 Zé Pedro, 36 Nicola Grandu;

Centrocampisti: 4 Luca Mazzitelli, 8 Michel Adopo, 10 Gianluca Gaetano, 14 Alessandro Deiola, 25 Ibrahim Sulemana, 27 Joseph Liteta, 90 Michael Folorunsho;

Attaccanti: 9 Semih Kılıçsoy, 20 Agustín Albarracín, 30 Leonardo Pavoletti, 31 Paul Mendy, 37 Yael Trepy, 94 Sebastiano Esposito.

Presentazione del match

Venerdì 20 marzo 2026 alla Unipol Domus Arena andrà in scena Cagliari-Napoli, gara valida per la trentesima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 18:30. Da una parte, la formazione guidata da Fabio Pisacane che non vince da sei giornate di campionato con soli due punti conquistati ed è reduce dalla seconda cocente sconfitta consecutiva rimediata sul campo del fanalino di coda Pisa (3-1). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Antonio Conte che – dopo la sconfitta di Bergamo con l’Atalanta (2-1) – sono riusciti a infilare una striscia di tre vittorie consecutive con l’ultima conquistata ai danni del Lecce (2-1).

I rossoblù, che davanti al proprio pubblico non vincono da fine gennaio (dal 4-0 al Verona) con due sconfitte nelle ultime tre uscite casalinghe per un totale di sedici punti conquistati in quattordici partite disputate, vogliono tornare a muovere la classifica per uscire dal momento negativo (evitando il terzo ko di fila che manca da dicembre 2024) e allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione distante ancora sei lunghezze. I partenopei, invece, che hanno vinto due delle ultime tre trasferte e lontano dalle mura amiche vantano il terzo miglior rendimento del campionato con 25 punti conquistati, puntano alla quarta vittoria consecutiva (che con almeno due gol segnati manca addirittura da maggio 2022 e febbraio 2023) per tentare il sorpasso al secondo posto del Milan tenendo lontano le inseguitrici alla zona Champions League e provare ad avvicinare la vetta della classifica che dista attualmente nove punti.

Il bilancio storico dei precedenti in Sardegna sorride agli azzurri: 12 vittorie, 9 sconfitte e 17 pareggi con 45 reti all’attivo e 29 gol al passivo. La sfida del girone d’andata, disputata allo stadio Diego Armando Maradona, si chiuse lo scorso 30 agosto 2025 con il punteggio di 1-0 in favore dei partenopei con gol decisivo firmato al fotofinish da Zambo Anguissa. L’ultimo precedente in terra sarda, datato 15 settembre 2024, vide gli azzurri imporsi con un netto 4-0 grazie ai gol di Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno. A Cagliari manca da 17 anni la vittoria rossoblù ai danni dei campani: dal 2-0 del 19 aprile 2009 (nove sconfitte e 5 pareggi da allora) con reti di Jeda e Lazzari. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano. Quarto ufficiale: Mario Perri di Roma 1. Al VAR Valerio Marini di Roma 1 assistito da Marco Serra di Torino.

QUI CAGLIARI – Indisponibili Borrelli oltre allo squalificato Obert e ai lungodegenti Belotti, Idrissi e Felici. Tra i pali Caprile con Zè Pedro, Mina e Dossena a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Palestra e Zappa con Adopo, Gaetano e Folorunsho in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Esposito e Kilicsoy.

QUI NAPOLI – Assenti gli infortunati Neres, Di Lorenzo, Rrahmani e Vergara tra le fila dei partenopei. A protezione di Meret ci saranno Beukema, Buongiorno e Mathias Olivera. Sulle corsie esterne agiranno Politano e Spinazzola con Zambo Anguissa e Gilmour in mezzo al campo. Davanti spazio ad Alisson Santos ed Elmas alle spalle di Hojlund.

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Dossena; Zappa, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Palestra; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Dove vedere la partita in tv e streaming

Cagliari-Napoli, gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029. Per gli abbonati a Sky con Decoder Sky Q sarà possibile guardare la gara anche su Dazn 1 (canale 214 del decoder satellitare) con un costo aggiuntivo.