Calcio in tv oggi, 21 marzo 2026: Milan-Torino e le altre sfide del giorno

Nella guida TV di sabato 21 marzo 2026 le gare di Serie A saranno trasmesse su DAZN, Udinese- Juventus anche su Sky

La programmazione calcistica di sabato 21 marzo si apre alle 11.00 con quattro sfide del Campionato Primavera, tutte su Sportitalia: Napoli–Genoa, Bologna–Frosinone, Cremonese–Sassuolo e Roma–Monza.

Alle 12.30 spazio alla Serie A femminile con Genoa–Juventus su DAZN, mentre alle 13.00 torna la Primavera con Juventus–Milan. Alle 13.30 si accende la Premier League con Brighton–Liverpool, trasmessa da Sky. Alle 14.00 la Liga propone Elche–Maiorca, ma è dalle 14.30 che il palinsesto esplode: sei partite di Serie C in contemporanea su Sky e NOW, tra cui Juventus Next Gen–Gubbio, Atalanta U23–Casertana, Pianese–Pontedera e Giana Erminio–Pergolettese.

Alle 15.00 si entra nel vivo con Parma–Cremonese in Serie A, mentre la Serie B offre Cesena–Catanzaro, Juve Stabia–Spezia e Padova–Palermo. Sempre alle 15.00, Como TV trasmette Vukovar–Hajduk dal campionato croato.

Alle 15.30 la Bundesliga propone Bayern–Union Berlino, mentre alle 16.00 la Premier League continua con Fulham–Burnley. Alle 16.15 doppio appuntamento: Espanyol–Getafe in Liga e Inter–Napoli nella Serie A femminile.

Alle 17.15 si gioca Monza–Venezia in Serie B, mentre Como TV manda in onda Lokomotiva Zagabria–Dinamo Zagabria. Alle 17.30 nuovo giro di Serie C con cinque partite, tra cui Ravenna–Livorno, Renate–Vicenza e Carpi–Pineto.

Alle 18.00 riflettori sulla Serie A con Milan–Torino, mentre Apple TV trasmette Toronto–Columbus Crew e DAZN propone il derby femminile Lazio–Roma.

Alle 18.30 si aprono quattro finestre internazionali: Everton–Chelsea in Premier League, Borussia Dortmund–Amburgo in Bundesliga e due sfide di Liga, Levante–Oviedo e Osasuna–Girona.

Alle 18.45 Como TV manda in onda Rangers–Aberdeen dal campionato scozzese.

Alle 19.00 DAZN trasmette Benfica–Vitoria Guimarães, mentre alle 19.30 si gioca Modena–Mantova in Serie B. Alle 20.30 Sky propone Darmstadt–Schalke 04 dalla Zweite Bundesliga.

Il piatto forte arriva alle 20.45 con Juventus–Sassuolo, visibile su DAZN e su diversi canali Sky: uno dei match più attesi della giornata.

Alle 21.00 tripla scelta internazionale: Leeds–Brentford in Premier League, Nizza–PSG in Ligue 1 e Siviglia–Valencia in Liga. Alle 21.30 Apple TV trasmette Philadelphia Union–Chicago Fire, mentre alle 23.00 chiude la giornata Nashville–Orlando City, sempre in MLS.

Calcio in tv oggi 21 marzo 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Napoli–Genoa (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Bologna–Frosinone (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Cremonese–Sassuolo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Roma–Monza (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30

Genoa–Juventus (Serie A femminile) – DAZN

13.00

Juventus–Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

Brighton–Liverpool (Premier League) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, NOW

14.00

Elche–Maiorca (Liga) – DAZN

14.30

Juventus Next Gen–Gubbio (Serie C) – SKY SPORT 251, NOW

Atalanta U23–Casertana (Serie C) – SKY SPORT 253, NOW

Brescia–Ospitaletto (Serie C) – SKY SPORT 252, NOW

Guidonia–Vis Pesaro (Serie C) – SKY SPORT 254, NOW

Pianese–Pontedera (Serie C) – SKY SPORT 255, NOW

Giana Erminio–Pergolettese (Serie C) – SKY SPORT 256, NOW

15.00

Parma–Cremonese (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

Cesena–Catanzaro (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

Juve Stabia–Spezia (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

Padova–Palermo (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

Vukovar–Hajduk (Campionato croato) – COMO TV

15.30

Bayern–Union Berlino (Bundesliga) – SKY SPORT MIX, NOW

16.00

Fulham–Burnley (Premier League) – SKY SPORT CALCIO, NOW

16.15

Espanyol–Getafe (Liga) – DAZN

Inter–Napoli (Serie A femminile) – RAI SPORT, DAZN

17.15

Monza–Venezia (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

Lokomotiva Zagabria–Dinamo Zagabria (Campionato croato) – COMO TV

17.30

Ravenna–Livorno (Serie C) – SKY SPORT MIX, SKY SPORT 251, NOW

Renate–Vicenza (Serie C) – SKY SPORT 252, NOW

Campobasso–Forlì (Serie C) – SKY SPORT 253, NOW

Carpi–Pineto (Serie C) – SKY SPORT 254, NOW

Pro Vercelli–Lumezzane (Serie C) – SKY SPORT 255, NOW

18.00

Milan–Torino (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

Toronto–Columbus Crew (MLS) – APPLE TV

Lazio–Roma (Serie A femminile) – DAZN

18.30

Everton–Chelsea (Premier League) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, NOW

Borussia Dortmund–Amburgo (Bundesliga) – SKY SPORT MAX, NOW

Levante–Oviedo (Liga) – DAZN

Osasuna–Girona (Liga) – DAZN

18.45

Rangers–Aberdeen (Campionato scozzese) – COMO TV

19.00

Benfica–Vitoria Guimarães (Campionato portoghese) – DAZN

19.30

Modena–Mantova (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

20.30

Darmstadt–Schalke 04 (Zweite Bundesliga) – SKY SPORT 253, NOW

20.45

Juventus–Sassuolo (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT 251, NOW

21.00

Leeds–Brentford (Premier League) – SKY SPORT MIX, NOW

Nizza–PSG (Ligue 1) – SKY SPORT 252, NOW

Siviglia–Valencia (Liga) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

21.30

Philadelphia Union–Chicago Fire (MLS) – APPLE TV

23.00

Nashville–Orlando City (MLS) – APPLE TV