Genoa-Udinese 0-2: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Genoa-Udinese di Venerdì 20 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaminga la partita di Serie A

GENOVA – Venerdì 20 marzo, alle ore 20.45, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Genoa-Udinese, gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

Il Genoa arriva all’appuntamento con il morale alto dopo due vittorie consecutive, entrambe per 2-1, ottenute contro la Roma e contro il Verona. Sei punti che hanno riportato i rossoblù in una zona più tranquilla della classifica: tredicesimo posto a quota 33, frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, con 36 gol segnati e 40 subiti.

L’Udinese, undicesima anch’essa a 33 punti, cerca invece riscatto dopo il ko di misura rimediato in casa nell’ultimo turno. I friulani hanno raccolto 10 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, con 33 reti realizzate e 42 incassate.

All’andata, lo scorso 8 dicembre, fu il Genoa a imporsi 2-1.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI GENOA-UDINESE]

RISULTATO IN DIRETTA: GENOA-UDINESE 0-1 (st) 50' RADDOPPIO UDINESE!!! 48' nell'Udinese dentro Zarraga al posto di Zaniolo 46' ammonito Miller per proteste 46' ammonito Solet per una trattenuta su Baldanzi 44' sette minuti di recupero 40' nell'Udinese dentro Bertola per Ehizibue e dentro Miller per Ekkelenkamp 39' ammonito Colombo per una spinta a Kamara che stava uscendo 38' nel Genoa dentro Amorim perFrendrup e dentro Martin per Vasquez 37' nell'Udinese fuori Atta per far posto ad Arizala 35' Destro potente dell’esterno del Genoa dalla lunga distanza: la conclusione parte tesa e carica di forza, ma è troppo centrale. Okoye resta saldo, respinge con sicurezza e devia in angolo 32'Uscita tempestiva di Okoye, che legge in anticipo il movimento di Ellestrom e si lancia fuori dai pali con decisione 28' gioco fermo per infortunio a Ehizibue 26' nel Genoa dentro Ekuban per Vitinha e dentro Ekhator per Colombo 21' VANTAGGIO UDINESE!!! Spiovente morbido e preciso di Zaniolo, che disegna un pallone invitante in area: Ekkelenkamp legge il tempo alla perfezione, si alza sopra Ostigard e lo sovrasta in elevazione, poi indirizza di testa alle spalle di Bijlow 19' ammonito Davis per un fallo su Baldanzi 14' nel Genoa dentro Baldanzi al posto di Junior Messias 12' Sugli sviluppi del calcio di punizione, Vitinha svetta bene ma non riesce a indirizzare il pallone: il suo colpo di testa termina sul fondo, sfiorando soltanto il bersaglio e lasciando l’azione senza esito 11' ammonito Zaniolo per un fallo di Vasquez 8' espulso un componente dello staff tecnico del Genoa per proteste 6' DECISIONE FINALE: nessun calcio di rigore a favore del Genoa 4' controllo VAR per un sospetto fallo di mano nell'area dell'Udinese 1' si riparte 1'nell'Udinese dentro Piotrowski al posto di Atta PRIMO TEMPO Il primo tempo si può riassumere come una frazione intensa e ricca di episodi, in cui entrambe le squadre hanno avuto momenti per colpire ma senza trovare il gol. Dopo una fase iniziale di studio, il match si è acceso grazie alle iniziative individuali: Malinovskyi ha sfiorato il vantaggio due volte, prima con un destro alto e poi con una punizione splendida stampata sull’incrocio. Ellertsson è stato tra i più vivaci, creando superiorità e cercando compagni sul secondo palo, ma trovando sempre difensori pronti a chiudere. La traversa colpita da Colombo al 37’ è stata l’occasione più clamorosa, simbolo di un primo tempo in cui i legni hanno pesato più dei tiri nello specchio. Non sono mancati duelli fisici, falli tattici e interventi difensivi decisivi, soprattutto da parte di Kabasele. Nel finale, altri tentativi dalla distanza — Malinovskyi e Vitinha — ma senza precisione. La sensazione è di una partita equilibrata, viva, in cui entrambe le squadre hanno avuto spunti per sbloccarla ma senza riuscirci. 46' finisce qui il primo tempo 45' un minuto di recupero 42' Malinovskyi ci prova con un destro dalla lunga distanza, ma la conclusione non trova precisione 40' Vitinha prova a piazzarla di destro dal limite, ma la conclusione non trova lo specchio: il pallone sfila sul fondo senza creare particolari problemi al portiere 37' Colombo impatta il pallone con un sinistro al volo perfetto per potenza e coordinazione, ma la sua conclusione si stampa in pieno sulla traversa! 34' Ellertsson prova a pescare Norton-Cuffy sul secondo palo con un cross teso e ben calibrato, ma l’azione sfuma grazie all’intervento provvidenziale di Ehizibue, che legge la traiettoria in anticipo e chiude con decisione, deviando il pallone in angolo 29' fallo di Kristensen su Colombo 25' Malinovskyi calcia una punizione morbida ma precisissima: il pallone sembra indirizzato all’angolino alto, ma si stampa in pieno sull’incrocio dei pali. 24' ammonito Kamara per un fallo su Messias 20' intervento falloso di Vitinha ai danni di Solet 17' cross di Ostigard intercettato anche questa volta da Kabasele, che poi resta a terra 16' Colombo prova a mettere un pallone teso in mezzo, ma il suo cross viene letto con grande anticipo da Kabasele 11' Ellertsson parte in progressione sulla fascia, supera il primo avversario e punta deciso verso l’area, ma proprio al limite viene chiuso dalla retroguardia: la difesa interviene con il tempo giusto e gli impedisce di arrivare alla conclusione 9' Ellertsson attacca il secondo palo con grande tempismo, pronto a colpire, ma al momento decisivo trova sulla sua strada la chiusura puntuale di Kamara. Il difensore gli sporca la giocata e gli impedisce di calciare verso la porta, neutralizzando un’azione che poteva diventare molto pericolosa. 6' Malinovskyi si coordina e lascia partire una conclusione dal limite, ma il pallone non si abbassa a sufficienza: la traiettoria resta alta e termina oltre la traversa, 3' le due squadre si studiano con attenzione, senza forzare i ritmi e mantenendo le linee compatte. Il possesso palla si alterna rapidamente 1' partiti! primo pallone gestito dalla squadra ospite squadre in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Genoa-Udinese Tabellino GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez (dal 38' st Martin); Ellertsson, Frendrup (dal 38' st Amorim), Malinovskyi, Messias (dal 14' st Baldanzi), Norton-Cuffy; Colombo (dal 26' st Ekhator), Vitinha (dal 26' st Ekuban). A disposizione: Leali, Sommariva , Zätterström, Sabelli, Otoa, J.Onana, Masini,Allenatore: De Rossi UDINESE (3-5-2) Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue (dal 40' st Bertola), Ekkelenkamp (dal 40' st Miller), Karlstrom, Atta (dal 1' st Piotorwski), Kamara; (dal 37' st Arizala) Zaniolo, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Mlacic, Miller, Bayo, I.Gueye.Allenatore: Runjaic. Reti: al 21' st Ekkelenkamp Ammonizioni: Kamara, Zaniolo, Davis, Colombo, Solet, Miller Recupero: 1' pt e 7' st

De Rossi alla vigilia

Daniele De Rossi, alla vigilia della sfida, ha richiamato la squadra alla massima attenzione. Ha ricordato che il campionato non si decide domani, ma la sosta alle porte rende fondamentale non arrivarci con un risultato negativo, soprattutto giocando al Ferraris e con la salvezza ancora da conquistare.

Il tecnico ha sottolineato come il fattore stadio possa essere un vantaggio, ma non un alibi: secondo lui non esiste un impianto che “spinga il pallone in rete”, e tutto dipenderà dall’impegno, dall’aggressività e dalla capacità di lottare su ogni pallone. Ha aggiunto che giocare con l’atmosfera delle ultime partite sarebbe un grande aiuto, ma la squadra deve innanzitutto fare il proprio dovere.

De Rossi ha poi ricordato che è sempre bello tornare in campo dopo una vittoria, soprattutto quando l’ultima immagine del proprio stadio è quella di un pubblico in festa. Ha ribadito che il Genoa è in una posizione ideale ma non ancora salvo, e che non può immaginare una squadra che affronti la partita con meno intensità rispetto alle sfide contro Roma e Torino.

L’arbitro

La gara sarà diretta da Giuseppe Collu della sezione di Sassari, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Biffi. Quarto ufficiale Turrini. Al VAR ci sarà Aureliano, mentre l’AVAR sarà Pezzuto.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL GENOA – De Rossi dovrebbe confermare il 3-5-2. Davanti a Bijlow, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle fasce spazio a Norton‑Cuffy ed Ellertsson, mentre in mezzo agiranno Frendrup, Malinovskyi e Messias. In attacco, confermata la coppia Colombo‑Vitinha.

COME ARRIVA L’UDINESE – Runjaic dovrebbe rispondere con un 3-5-2 speculare. In porta Okoye, protetto da Kristensen, Kabasele e Solet. Sulle corsie laterali agiranno Ehizibue e Kamara, mentre in mezzo ci sarà il trio Ekkelenkamp‑Karlstrom‑Atta. In avanti, spazio alla qualità di Zaniolo accanto a Davis, riferimento centrale.

Probabili formazioni di Genoa-Udinese

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton‑Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertsson; Colombo, Vitinha. Allenatore: De Rossi

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: