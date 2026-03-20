Milan-Torino: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Milan-Torino di Sabato 21 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

MILANO – Sabato 21 marzo, alle ore 18, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Milan-Torino, anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

Il Milan arriva alla sfida con il rimpianto di non aver sfruttato l’occasione offerta dal pareggio dell’Inter contro l’Atalanta. La sconfitta per 1-0 sul campo della Lazio ha frenato la rincorsa rossonera, che resta comunque solida: 60 punti, frutto di 17 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte, con 44 gol segnati e appena 21 subiti. Alle spalle, invece, il Napoli continua a inseguire da vicino, rendendo la lotta per il terzo posto tutt’altro che scontata.

Il Torino si presenta a San Siro con il morale alto dopo il 4-1 rifilato al Parma, una delle vittorie più nette della stagione granata. La squadra di D’Aversa ha conquistato due successi nelle ultime tre gare, costruendo un margine rassicurante sulla zona retrocessione.

All’andata, lo scorso 8 dicembre, il Milan si impose 3-2 in una partita ricca di ribaltamenti e intensità.

Cronaca della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MILAN-TORINO]

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN-TORINO Sabato 21 marzo dalle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle ore 18 la cronaca con commento in diretta.

Tabellino

MILAN:. A disposizione:



TORINO:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la sfida sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma, affiancato dagli assistenti Rossi e Moro. Doveri sarà il quarto ufficiale, mentre Nasca e Maresca comporranno la squadra VAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN – Allegri dovrebbe confermare il 3-5-2, con Maignan tra i pali e una linea difensiva composta da Tomori, De Winter e Pavlovic, chiamata a gestire la fisicità degli attaccanti granata. Sulle fasce Saelemaekers e Bartesaghi avranno il compito di dare ampiezza e continuità alla manovra, mentre in mezzo Modric guiderà il gioco affiancato da Fofana e Rabiot, una combinazione di tecnica e dinamismo. In attacco, Pulisic agirà accanto a Leao. Indisponibili Gabbia e Loftus-Cheek

COME ARRIVA IL TORINO – D’Aversa dovrebbe riproporre il 3-5-2 che ha dato equilibrio nelle ultime settimane. Paleari difenderà la porta, protetto dal terzetto Coco–Ismajli–Ebosse. Pedersen e Obrador presidieranno le fasce, mentre il centrocampo sarà affidato a Gineitis, Ilkhan e Vlasic, con il croato pronto a cucire il gioco e inserirsi negli spazi. Davanti Simeone e Adams. Assenti per infortunio Aboukhlal, Savva, Sazonov

Probabili formazioni di Milan-Torino

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. Allenatore: D’Aversa.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: