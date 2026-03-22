Bologna-Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Bologna-Lazio di domenica 22 marzo 2025: formazioni e cronaca tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

BOLOGNA – Domenica 22 marzo, nella cornice dello Stadio Dall’Ara di Bologna andrà in scena Bologna-Lazio, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 15.

Indice

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che arrivano alla sfida dopo aver battuto il Milan all’Olimpico per 1-0 grazie alla rete di Isaksen nella prima frazione di gioco. La squadra di Sarri è reduce da due vittorie consecutive e occupa la nona posizione in campionato con 40 punti, frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà il Bologna. La squadra guidata da Italiano arriva alla sfida sulle ali dell’entusiasmo dopo aver eliminato la Roma nell’Euroderby degli ottavi di finale di Europa League. Infatti, dopo l’1-1 maturato nella gara d’andata, i rossoblù si sono imposti 4-3 ai tempi supplementari grazie alla rete decisiva di Cambiaghi. Anche in campionato il momento è positivo: quattro vittorie nelle ultime cinque gare hanno rilanciato la squadra, risalita all’ottavo posto con 42 punti.

La gara sarà affidata al sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo coadiuvato da Berti e Laudato di Imperia, il quarto uomo sarà Zanotti di Monza, mentre al VAR andranno Di Paolo e Giua.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BOLOGNA-LAZIO]

RISULTATO IN TEMPO REALE: BOLOGNA-LAZIO Domenica 22 marzo dalle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle ore 15 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà il sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo a dirigere Bologna-Lazio, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 15. Per quanto riguarda i biancocelesti sono due i precedenti, entrambi risalenti alla stagione 2023/24 e in entrambe le occasioni la Lazio usci con i tre punti. Quarto incontro, invece, tra feliciani e il Bologna che fino a questo momento con l’arbitro abruzzese hanno raccolto due vittorie e una sconfitta.

I precedenti tra Lazio e Sassuolo

Bologna e Lazio si sono trovate faccia a faccia ben 165 volte con il bilancio che tende a favore dei rossoblu. Per la squadra ospite sono ben 61 i successi contro i biancocelesti, mentre per 45 volte la gara è finita in parità. Per i capitolini sono 59, invece, le volte in cui sono usciti vincitori dalla sfida contro gli emiliani. Nell’arco di questa stagione le due squadre si sono già affrontare due volte, in entrambe le circostanze la gara è finita 1-1, ma in Coppa Italia la Lazio si è poi imposta ai rigori.

Presentazione del match

QUI BOLOGNA – La squadra di Vincenzo Italiano si schiererà con il 4-2-3-1. Tra i pali andrà Ravaglia, mentre la difesa sarà composta da Joao Mario, Casale, Lucumi e Miranda. I due in mediana saranno Moro e Sohm con Orsolini, Odgaard e Rowe che si posizioneranno sulle trequarti alle spalle di Cambiaghi.

QUI LAZIO – La Lazio, allenata da Maurizio Sarri, scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Motta, i terzini saranno Marusic e Nuno Tavares con Romagnoli e Mario Gila a completare il reparto difensivo. I tre in mediana saranno Dele-Bashiru, Patric e Taylor, mentre il tridente offensivo sarà composto da Isaksen, Maldini e Pedro.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Moro, Sohm; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Bologna-Lazio valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Bologna-Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.