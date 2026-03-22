Bari-Carrarese 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Bari-Carrarese di Domenica 22 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B
BARI – Al San Nicola è tempo di una sfida che pesa come un macigno sulla corsa salvezza. Domenica 22 marzo, alle ore 15, il Bari ospita la Carrarese nella trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026. Un incrocio delicatissimo tra due squadre che vivono momenti opposti e che arrivano al match con stati d’animo molto diversi.
Il Bari, oggi sedicesimo in classifica con 31 punti, sta attraversando una fase complicata: appena 7 vittorie in trentuno giornate, con un bilancio complessivo di 30 gol segnati e 47 subiti. La squadra di Longo fatica soprattutto nella continuità e nell’ultimo turno è arrivata un’altra sconfitta, il 2-1 sul campo del Frosinone, che ha lasciato i biancorossi in piena zona rischio. In casa, però, il rendimento è leggermente migliore: 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, con un equilibrio perfetto nel numero di gol (18-18).
La Carrarese, invece, si presenta in Puglia con un morale ben diverso. Gli apuani occupano l’undicesima posizione con 36 punti, frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte. La squadra di Calabro ha ritrovato fiducia grazie al 2-0 rifilato alla Sampdoria nell’ultimo turno, un successo che ha dato respiro e rilanciato le ambizioni di una classifica ancora molto corta. Fuori casa, però, la Carrarese fatica: solo 2 vittorie in 15 trasferte, con un passivo di 28 gol subiti.
All’andata, lo scorso 10 marzo, fu proprio la Carrarese a imporsi per 1-0, un precedente che aggiunge ulteriore pressione ai biancorossi.
A dirigere il match sarà Daniele Perenzoni di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti Galimberti e Rinaldi. Quarto ufficiale Turrini, mentre al VAR ci saranno Prontera e Rutella.
Tabellino in tempo reale
[AGGIORNA LA DIRETTA DI BARI-CARRARESE]
CARRARESE: Bleve M., Calabrese N., Oliana F., Illanes J., Zanon S., Parlanti G., Zuelli E., Hasa L., Rouhi J., Abiuso F., Rubino T.. A disposizione: Belloni N., Bouah D., Di Stefano F., Finotto M., Fiorillo V., Garofani G., Imperiale M., Lordkipanidze D., Melegoni F., Ruggeri F., Sekulov N., Torregrossa E. Allenatore: Calabro A..
Reti:
Convocati Bari
Portieri: Pissardo, Marfella, Cerofolini
Difensori: Dickmann, Pucino, Odenthal, Mane, Stabile, Nikolaou, Cistana, Dorval
Centrocampisti: Pagano, Maggiore, Esteves, Braunoder, Traore, Artioli
Attaccanti: Gytkjaer, Bellomo, Moncini, Rao, Cavuoti, Piscopo, Çuni
Presentazione del match
COME ARRIVA IL BARI – Longo dovrebbe confermare il suo 3-4-2-1, affidandosi alla solidità di Cerofolini tra i pali e al trio difensivo composto da Cistana, Odenthal e Mantovani. Sulle fasce spazio a Dickmann e Dorval, mentre in mezzo Maggiore e Artioli avranno il compito di dare equilibrio e costruzione. Sulla trequarti Esteves e Rao agiranno alle spalle di Moncini, chiamato a ritrovare il gol in un momento cruciale della stagione.
COME ARRIVA LA CARRARESE – Calabro, invece, dovrebbe rispondere con il consueto 3-5-2, puntando sulla compattezza del reparto arretrato con Imperiale, Illanes e Calabrese davanti a Bleve. A centrocampo Belloni e Zanon presidieranno le corsie laterali, mentre Parlanti, Zuelli e Hasa formeranno il cuore della manovra. In attacco confermata la coppia Abiuso–Torregrossa, protagonista del buon momento dei toscani.
Probabili formazioni di Bari-Carrarese
BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Dickmann, Maggiore, Artioli, Dorval; Esteves, Rao; Moncini. Allenatore: Longo.
CARRARESE (3-5-2): Bleve; Imperiale, Illanes, Calabrese; Belloni, Parlanti, Zuelli, Hasa, Zanon; Abiuso, Torregrossa. Allenatore: Calabro.
Dove vedere la partita in TV e streaming
L’incontro sarà trasmesso in diretta su:
- DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.
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