Bari-Carrarese 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Bari-Carrarese di Domenica 22 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

BARI – Al San Nicola è tempo di una sfida che pesa come un macigno sulla corsa salvezza. Domenica 22 marzo, alle ore 15, il Bari ospita la Carrarese nella trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026. Un incrocio delicatissimo tra due squadre che vivono momenti opposti e che arrivano al match con stati d’animo molto diversi.

Il Bari, oggi sedicesimo in classifica con 31 punti, sta attraversando una fase complicata: appena 7 vittorie in trentuno giornate, con un bilancio complessivo di 30 gol segnati e 47 subiti. La squadra di Longo fatica soprattutto nella continuità e nell’ultimo turno è arrivata un’altra sconfitta, il 2-1 sul campo del Frosinone, che ha lasciato i biancorossi in piena zona rischio. In casa, però, il rendimento è leggermente migliore: 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, con un equilibrio perfetto nel numero di gol (18-18).

La Carrarese, invece, si presenta in Puglia con un morale ben diverso. Gli apuani occupano l’undicesima posizione con 36 punti, frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte. La squadra di Calabro ha ritrovato fiducia grazie al 2-0 rifilato alla Sampdoria nell’ultimo turno, un successo che ha dato respiro e rilanciato le ambizioni di una classifica ancora molto corta. Fuori casa, però, la Carrarese fatica: solo 2 vittorie in 15 trasferte, con un passivo di 28 gol subiti.

All’andata, lo scorso 10 marzo, fu proprio la Carrarese a imporsi per 1-0, un precedente che aggiunge ulteriore pressione ai biancorossi.

A dirigere il match sarà Daniele Perenzoni di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti Galimberti e Rinaldi. Quarto ufficiale Turrini, mentre al VAR ci saranno Prontera e Rutella.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BARI-CARRARESE]

BARI: Cerofolini M., Pucino R., Odenthal C., Cistana A., Dickmann L., Maggiore G., Artioli F., Dorval M., Esteves T., Rao E., Moncini G.. A disposizione: Bellomo N., Braunoder M., Cavuoti N., Cuni M., Gytkjaer C., Mane M., Nikolaou D., Pagano R., Piscopo K., Pissardo M., Stabile G., Traore D. Allenatore: Longo M..



CARRARESE: Bleve M., Calabrese N., Oliana F., Illanes J., Zanon S., Parlanti G., Zuelli E., Hasa L., Rouhi J., Abiuso F., Rubino T.. A disposizione: Belloni N., Bouah D., Di Stefano F., Finotto M., Fiorillo V., Garofani G., Imperiale M., Lordkipanidze D., Melegoni F., Ruggeri F., Sekulov N., Torregrossa E. Allenatore: Calabro A..



Reti:

Cerofolini M., Pucino R., Odenthal C., Cistana A., Dickmann L., Maggiore G., Artioli F., Dorval M., Esteves T., Rao E., Moncini G..Bellomo N., Braunoder M., Cavuoti N., Cuni M., Gytkjaer C., Mane M., Nikolaou D., Pagano R., Piscopo K., Pissardo M., Stabile G., Traore D.Longo M..Bleve M., Calabrese N., Oliana F., Illanes J., Zanon S., Parlanti G., Zuelli E., Hasa L., Rouhi J., Abiuso F., Rubino T..Belloni N., Bouah D., Di Stefano F., Finotto M., Fiorillo V., Garofani G., Imperiale M., Lordkipanidze D., Melegoni F., Ruggeri F., Sekulov N., Torregrossa E.Calabro A..

Convocati Bari

Portieri: Pissardo, Marfella, Cerofolini

Difensori: Dickmann, Pucino, Odenthal, Mane, Stabile, Nikolaou, Cistana, Dorval

Centrocampisti: Pagano, Maggiore, Esteves, Braunoder, Traore, Artioli

Attaccanti: Gytkjaer, Bellomo, Moncini, Rao, Cavuoti, Piscopo, Çuni

Presentazione del match

COME ARRIVA IL BARI – Longo dovrebbe confermare il suo 3-4-2-1, affidandosi alla solidità di Cerofolini tra i pali e al trio difensivo composto da Cistana, Odenthal e Mantovani. Sulle fasce spazio a Dickmann e Dorval, mentre in mezzo Maggiore e Artioli avranno il compito di dare equilibrio e costruzione. Sulla trequarti Esteves e Rao agiranno alle spalle di Moncini, chiamato a ritrovare il gol in un momento cruciale della stagione.

COME ARRIVA LA CARRARESE – Calabro, invece, dovrebbe rispondere con il consueto 3-5-2, puntando sulla compattezza del reparto arretrato con Imperiale, Illanes e Calabrese davanti a Bleve. A centrocampo Belloni e Zanon presidieranno le corsie laterali, mentre Parlanti, Zuelli e Hasa formeranno il cuore della manovra. In attacco confermata la coppia Abiuso–Torregrossa, protagonista del buon momento dei toscani.

Probabili formazioni di Bari-Carrarese

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Dickmann, Maggiore, Artioli, Dorval; Esteves, Rao; Moncini. Allenatore: Longo.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Imperiale, Illanes, Calabrese; Belloni, Parlanti, Zuelli, Hasa, Zanon; Abiuso, Torregrossa. Allenatore: Calabro.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: