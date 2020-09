Coppa Italia, diretta Monopoli – Modena: risultato in tempo reale

La partita Monopoli – Modena del 23 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valevole per il primo turno di Coppa Italia

MONOPOLI – Mercoledì 23 settembre alle ore 20 si giocherà Monopoli – Modena, incontro valevole per il primo turno della Coppa Italia 2020/2021. Da una parte c’è la compagine pugliese che ha chiuso la scorsa stagione in terza posizione con conseguente eliminazione ai play-off per mano della Ternana. Dall’altra parte troviamo la formazione emiliana che ha chiuso la stagione passata in nona posizione con 40 punti.

Il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

MONOPOLI:. A disposizione:



MODENA:. A disposizione:







La presentazione del match

QUI MONOPOLI – I pugliesi dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Antonino in porta, pacchetto difensivo composto da Sales, Giosa e Mercadante. A centrocampo Piccinni in cabina di con Giorno e Tricarico mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Tazzer e Zambataro. In attacco tandem offensivo composto da Starita e Montero.

QUI MODENA – I Canarini dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Gagno in porta, pacchetto difensivo composto da Mignanelli e Tulissi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pergreffi e Ingegneri. A centrocampo Scappini in cabina di regia con Castiglia e Spagnoli mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Gerli, Bearzotti e Davì.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Monopoli – Modena, valevole per il primo turno della Coppa Italia 2020/2021, non verrà trasmesso in TV ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Monopoli – Modena

MONOPOLI (3-5-2): Antonino; Sales, Giosa, Mercadante; Tazzer, Giorno, Piccinni, Tricarico, Zambataro; Starita, Montero. Allenatore: Scienza

MODENA (4-3-3): Gagno; Mignanelli, Pergreffi, Ingegneri, Tulissi, Castiglia, Scappini, Spagnoli, Gerli, Bearzotti, Davì. Allenatore: Magnani

STADIO: Vito Simone Veneziani