Montesilvano ospita la tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto Beach Volley 2026

Dal 31 luglio al 2 agosto Montesilvano accoglie la tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto Beach Volley 2026

Il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2026 fa tappa in Abruzzo. Dopo San Cataldo, la carovana della Federazione Italiana Pallavolo approda a Montesilvano, sede del sesto appuntamento stagionale e della prestigiosa tappa Gold che assegnerà la Coppa Italia. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, le migliori coppie italiane si sfideranno sulla sabbia pescarese per conquistare punti fondamentali in vista delle finali di Caorle, in programma a settembre.

La tappa abruzzese assume un valore strategico: la Coppa Italia rappresenta uno snodo decisivo per la classifica generale, che da questo momento in avanti inizierà a delineare con maggiore chiarezza le gerarchie del circuito nazionale.

Tabellone femminile

Nel femminile, Alice Gradini e Federica Frasca guidano il seeding. Accedono direttamente al main draw anche They/Breidenbach, Puccinelli/Mattavelli (vincitrici della Gold di Modica), Ditta/Benazzi, Belliero Piccinin/Michieletto, Sanguigni/Balducci, Rottoli/Shpuza, Orciani/Pratesi, Piccoli/Salvador e la wild card Bruzzone/Nozza.

Tabellone maschile

Nel maschile, la coppia Alfieri/Ranghieri arriva a Montesilvano forte del successo nella Gold di Modica e del quinto posto nel Challenge di Shangluo. In main draw anche Spadoni/Ulisse, Andreatta/Acerbi, Sacripanti/Titta, Viscovich/Borraccino, Marchetto/Burgmann, Caminati/Rossi, Iervolino/Marchesan (vincitori a San Cataldo) e le wild card Iurisci/Denina e Di Felice/Fabbri, questi ultimi campioni Under 20.

Dirette streaming e TV

Tutti i match, ad eccezione di semifinali e finali, saranno trasmessi in streaming sul canale YouTube FIPAV. Le finali di domenica 2 agosto saranno invece in diretta su Rai Sport, Rai Play, Rai News.it e Sky Sport Max.

Programma di domenica 2 agosto

10:00 – Semifinale femminile (Rai Play)

11:00 – Semifinale femminile (Rai Play)

12:00 – Semifinale maschile (Rai Play)

13:00 – Semifinale maschile (Rai Play)

17:15 – Finale femminile (Rai Sport / Sky Sport Mix)

18:15 – Finale maschile (Rai Sport / Sky Sport Mix)

Copertura radio

Per il quinto anno consecutivo, gli eventi Gold saranno seguiti anche in diretta su Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del circuito.

Montepremi

La FIPAV ha stanziato un montepremi di 14.000 euro per genere.

Calendario del Campionato Assoluto

Falconara – 12/14 giugno

Termoli (Gold) – 19/21 giugno

Marina di Ravenna – 3/5 luglio

Marina di Modica (Gold) – 10/12 luglio

San Cataldo – 17/19 luglio

Montesilvano (Coppa Italia) – 31 luglio/2 agosto

Cordenons – 7/9 agosto

Vasto – 21/23 agosto

Caorle (Finali) – 4/6 settembre

La formula

Tutte le tappe, tranne la finale, si disputano con formula pool play FIVB e main draw a 16 coppie. Le qualificazioni prevedono 24 coppie, di cui sei accedono al tabellone principale. La finale utilizza invece qualifiche a eliminazione diretta con 32 coppie. Al main draw accedono direttamente le otto coppie con il punteggio più alto nella classifica generale.

Risultati categorie giovanili

La settimana si è aperta con le competizioni Under 16 e Under 20.

Under 16 femminile: Vittoria per Carminati/Pasquetto, che superano Vallin/Pigni 2-0. Terzo posto per Volpari/Di Gennaro.

Under 16 maschile: Successo per Banchi/Profumo, che battono Domeniconi/Ceccarelli 2-0. Terzo posto per Morsucci/Bonvini.

Under 20 femminile: Trionfo per Arosio/Cottafava, vittoriose 2-1 su Merlini/Scantamburlo. Terzo posto per Bruzzone/Nozza.

Under 20 maschile: Oro per Di Felice/Fabbri, che superano Bertoncello/Santomassimo 2-1. Bronzo per Barberio/Profumo.