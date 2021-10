Monza – Alessandria: dove vedere la diretta e risultato in tempo reale

La partita Monza – Alessandria del 1 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’undicesima giornata di Serie B

MONZA – Lunedì 1 novembre, alle ore 15, all”U-Power Stadium”, andrà in scena Monza – Alessandria, gara valida per l’undicesima giornata di Serie B. I padroni di casa, allenati da Giovanni Stroppa, vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Vicenza e in classifica sono decimi con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Gli ospiti, guidati da Moreno Longo, sono reduci dal pari casalingo per 1-1 contro il Frosinone e in classifica sono al quartultimo posto a quota 8, con un percorso di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Sono 20 i precedenti, nel torneo cadetto, tra le due compagini con il bilancio di 9 successi dei lombardi, 6 pareggi e 5 affermazioni dei piemontesi. L’ultimo incrocio é datato nel tempo: risale addirittura a 55 anni fa quando il Monza si impose per 1-0. La gara sarà diretta da Matteo Gariglio di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore (Sa) e Marco Ceccon di Lovere (Bg). Quarto ufficiale Niccolò Turrini di Firenze. VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano (Aq); AVAR Francesco Fiore di Barletta (Ba).

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

MONZA:. A disposizione:. Allenatore: Giovanni Stroppa.



ALESSANDRIA:. A disposizione:. Allenatore: Moreno Longo.



Reti: al ' pt . Giovanni Stroppa.Moreno Longo.al ' pt .

La presentazione del match

QUI MONZA – Stroppa potrebbe adottare un modulo 3-5-2 con Di Grefotio tra i pali e retroguardia composta da Donati, Paletta e Caldirola. In cabina di regia Barberis con Brescianini e Machin; sulle corsie Perira e Carlos Augusto. Davanti Vignato e Gytkjaer.

QUI ALESSANDRIA – Per l’Alessandria probabile modulo 3-4-1-2 con Pisseri tra i pali e retroguardia composta da Parodi, Di Gennaro e Mantovani. In cabina di regia Milanese e Caserini; sulle corsie Pierozzi e Beghetto. Sulla trequarti Chiarello, di supporto alla coppia di attacco formata da Corazza e Kolaj.

Le probabili formazioni di Monza – Alessandria

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Caldirola; P. Pereira, Brescianini, Barberis, Machín, Carlos Augusto; Vignato, Gytkjaer. Allenatore: Stroppa.

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Mantovani; Pierozzi, Milanese, Casarini, Beghetto; Chiarello; Corazza, Kolaj. Allenatore: Longo.

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Monza – Alessandria verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Monza – Alessandria in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. La gara sarà trasmessa anche sui canali Sky Sport Uno Sky Sport (numero 253 del satellite) e in diretta streaming anche su Helbiz Live.