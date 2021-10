SPAL – Perugia: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita SPAL – Perugia del 1 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 11a giornata della Serie B

FERRARA – Lunedì 1 novembre, alle ore 15:00, si terrà il match SPAL – Perugia, incontro valido per l’11a giornata di Serie B. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa allenati da Pep Clotet. Che attualmente ricoprono la 12a posizione della classifica con 13 punti, a par merito con Parma, Ternana, Como e Cittadella. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione umbra allenata da Massimiliano Alvini, che attualmente occupa invece l’8a posizione in campionato, con 14 punti, insieme con Ascoli, Monza e Cosenza: si tratta di una prova difficile, per il Grifo, che sono reduci di una sconfitta e di un pareggio. La Spal arriva invece da una vittoria esterna contro l’Ascoli, superato per 1-0.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI SPAL – La squadra allenata da Clotet potrebbe adottare il modulo 4-3-1-2, con Dickmann, Capradossi, Vicari e Tripaldelli in difesa. A centrocampo troviamo Mora, Esposito e Viviani, alle spalle del trequartista Mancosu. Coppia d’attacco formata da Latte Lath e Colombo.

QUI PERUGIA – Gli umbri potrebbero adottare invece il modulo 3-5-2, schierando Sgarbi, Angella e Dell’Orco in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Ferrarini, Segre, Ghion, Kouan e Falzerano, alle spalle della coppia offensiva formata da Carretta e De Luca.

Le probabili formazioni di SPAL – Perugia

SPAL (4-3-1-2): Seculin; Dickmann, Capradossi, Vicari, Tripaldelli; Mora, Esposito, Viviani; Mancosu; Latte Lath, Colombo. Allenatore: Pep Clotet

PERUGIA (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Ferrarini, Segre, Ghion, Kouan, Falzerano; Carretta, De Luca. Allenatore: Massimiliano Alvini

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro SPAL – Perugia verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.