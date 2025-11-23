Monza-Cesena 1-0: Obiang decide, settima vittoria consecutiva per i brianzoli

Diretta di Monza-Cesena di Domenica 23 novembre 2025: al 37′ del primo tempo l’episodio che regala i tre punti, annullata una rete a Shpendi per fuorigioco
MONZA -Il Monza continua la sua marcia inarrestabile in Serie B e conquista la settima vittoria consecutiva battendo il Cesena per 1-0 all’U-Power Stadium. A decidere la sfida è stato Pedro Obiang, autore del gol al 37′ del primo tempo su assist di Dany Mota. I romagnoli hanno lottato fino alla fine e avrebbero trovato il pareggio con Shpendi, ma la rete è stata annullata dal VAR per fuorigioco. Con questo successo, la squadra di Paolo Bianco consolida il primato in classifica, mentre il Cesena resta in zona playoff ma recrimina per le occasioni sprecate.
Cronaca della partita
Il Monza parte con piglio deciso, cercando subito di imporre ritmo e pressing alto. Alvarez e Colpani provano a creare pericoli dalle corsie, mentre Mota si muove tra le linee. Al 24′ Alvarez sfiora il vantaggio con un destro che lambisce il palo. Il Cesena risponde con Shpendi, che al 32′ impegna Thiam con una conclusione dalla distanza. Al 37′ arriva l’episodio decisivo: Mota lavora un pallone sulla trequarti e serve Obiang, che si inserisce con tempismo perfetto e batte Klinsmann con un tiro preciso.
Nella ripresa il Cesena alza il baricentro e al 25′ trova il pareggio con Shpendi, ma la rete viene annullata dal VAR per fuorigioco di Olivieri. L’episodio accende la gara: i romagnoli spingono con Berti e Zaro, ma la difesa brianzola regge. Colombo, entrato al posto di Obiang, viene ammonito al 31′ per un fallo tattico. Nel finale, Bianco inserisce forze fresche con Maric e Delli Carri per blindare il risultato.
Tabellino
MONZA: Thiam D., Izzo A. (dal 38′ st Lucchesi L.), Ravanelli L., Carboni A., Birindelli S., Obiang P. (dal 24′ st Colombo L.), Pessina M., Azzi P., Colpani A. (dal 16′ st Ciurria P.), Mota D. (dal 39′ st Delli Carri F.), Alvarez A. (dal 24′ st Maric M.). A disposizione: Bakoune A., Caprari G., Ciurria P., Colombo L., Delli Carri F., Lucchesi L., Maric M., Petagna A., Pizzignacco S., Sardo J., Strajnar A., Zeroli K. Allenatore: Bianco P..
CESENA: Klinsmann J., Ciofi A. (dal 37′ st Magni V.), Zaro G., Mangraviti M., Ciervo R., Berti T., Frabotta G. (dal 30′ st Adamo E.), Francesconi M. (dal 30′ st Bastoni S.), Castagnetti M. (dal 37′ st Bertaccini F.), Shpendi C., Blesa J. (dal 16′ st Olivieri M.). A disposizione: Adamo E., Amoran P., Arrigoni T., Balde S., Bastoni S., Bertaccini F., Celia R., Ferretti L., Guidi M., Magni V., Olivieri M., Siano A. Allenatore: Mignani M..
Reti: al 37′ pt Obiang P. (Monza) .
Ammonizioni: al 31′ st Colombo L. (Monza).
Gol annullati: al 25′ st Shpendi C. per fuorigioco (Cesena).
Convocati
Monza
Portieri: Ferretti, Klinsmann, Siano
Difensori: Amoran, Celia, Ciofi, Frabotta, Guidi, Magni, Mangraviti, Zaro
Centrocampisti: Adamo, Arrigoni, Bastoni, Bertaccini, Berti, Bisoli, Castagnetti, Ciervo, Francesconi
Attaccanti: Blesa, Diao, Olivieri, Shpendi
Cesena
Portieri: Pizzignacco, Thiam
Difensori: Lucchesi, Izzo, Ravanelli, Delli Carri, Sardo, Birindelli, Carboni
Centrocampisti: Azzi, Obiang, Zeroli, Bakoune, Álvarez, Ciurria, Colpani, Pessina
Attaccanti: Maric, Caprari, Colombo, Petagna, Strajnar, Mota Carvalho.
Presentazione del match
La tredicesima giornata di Serie B 2025-2026 propone una sfida di grande interesse: il Monza capolista ospita il Cesena, terzo in graduatoria. L’appuntamento è fissato per domenica 23 novembre alle ore 17:15, all’U-Power Stadium.
Dopo un avvio complicato, la squadra di Paolo Bianco ha cambiato marcia e conquistato la vetta grazie a sei vittorie consecutive. Catanzaro, Frosinone, Reggiana, Palermo, Spezia e Pescara sono state le ultime vittime dei biancorossi, capaci di segnare 12 reti e subirne soltanto 2 in questo filotto. Numeri che confermano la solidità difensiva e l’efficacia offensiva di un gruppo che sogna il ritorno immediato in Serie A. Il Monza guida la classifica con 26 punti (8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, 17 gol fatti e 7 subiti). In casa il rendimento è di cinque successi e una sconfitta, con 15 punti conquistati e un bilancio reti di 8-3. Nell’ultima uscita i biancorossi hanno superato il Pescara 2-0.
Il Cesena, guidato da Michele Mignani, si presenta con 23 punti frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte (19 gol fatti e 13 subiti). In trasferta i romagnoli hanno il miglior rendimento del torneo: cinque successi e due ko, con 15 punti raccolti e un bilancio reti di 11-8. Nell’ultimo turno hanno battuto l’Avellino 3-0.
A dirigere la gara sarà Giuseppe Mucera di Palermo, coadiiuvato dagli assistenti Federico Fontani di Siena e Marco Colaianni di Bari. Quarto ufficiale Gabriele Restaldo di Ivrea. VAR Luigi Nasca di Bari; AVAR Francesco Cosso di Reggio Calabria.
COME ARRIVA IL MONZA – Il Monza di Paolo Bianco si prepara alla sfida casalinga contro il Cesena con il suo abituale 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Thiam, mentre la linea difensiva sarà composta da Ravanelli, Izzo e Carboni, garanzia di solidità e fisicità. Sulle corsie esterne agiranno Birindelli e Azzi, con compiti di spinta e copertura, mentre in mezzo al campo spazio all’esperienza di Obiang e alla regia di Pessina. Alle spalle dell’unica punta Dany Mota, vero riferimento offensivo dei biancorossi, ci saranno Colpani e Caprari, pronti a dare qualità e imprevedibilità alla manovra.
COME ARRIVA IL CESENA – Il Cesena di Mignani risponde con un 3-5-2. In porta confermato Klinsmann, davanti a lui la difesa a tre con Ciofi, Zaro e Mangraviti. Sulle fasce agiranno Ciervo e Frabotta, mentre la mediana sarà affidata a Berti, Castagnetti e Francesconi, chiamati a garantire equilibrio e intensità. In attacco la coppia scelta è quella formata da Blesa e Cristian Shpendi, con l’obiettivo di mettere in difficoltà la retroguardia brianzola.
Probabili formazioni di Monza-Cesena
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Izzo, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Caprari; Mota. Allenatore: Bianco.
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Blesa, Cristian Shpendi. Allenatore: Mignani.
Dove vedere la partita in TV e streaming
L’incontro sarà trasmesso in diretta su:
- DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.
- LaB Channel, il nuovo canale della Lega B disponibile su Prime Video. Per accedere al canale di Lega B su Prime Video, è necessario essere abbonati a Amazon Prime (amazon.it/amazonprime) e aggiungere al proprio abbonamento il canale LaB Channel, al costo di 4,99 € al mese per i primi tre mesi e 9,99 € al mese a partire dal quarto mese.