Monza-Cesena 1-0: Obiang decide, settima vittoria consecutiva per i brianzoli

Diretta di Monza-Cesena di Domenica 23 novembre 2025: al 37′ del primo tempo l’episodio che regala i tre punti, annullata una rete a Shpendi per fuorigioco

MONZA -Il Monza continua la sua marcia inarrestabile in Serie B e conquista la settima vittoria consecutiva battendo il Cesena per 1-0 all’U-Power Stadium. A decidere la sfida è stato Pedro Obiang, autore del gol al 37′ del primo tempo su assist di Dany Mota. I romagnoli hanno lottato fino alla fine e avrebbero trovato il pareggio con Shpendi, ma la rete è stata annullata dal VAR per fuorigioco. Con questo successo, la squadra di Paolo Bianco consolida il primato in classifica, mentre il Cesena resta in zona playoff ma recrimina per le occasioni sprecate.

Cronaca della partita

Il Monza parte con piglio deciso, cercando subito di imporre ritmo e pressing alto. Alvarez e Colpani provano a creare pericoli dalle corsie, mentre Mota si muove tra le linee. Al 24′ Alvarez sfiora il vantaggio con un destro che lambisce il palo. Il Cesena risponde con Shpendi, che al 32′ impegna Thiam con una conclusione dalla distanza. Al 37′ arriva l’episodio decisivo: Mota lavora un pallone sulla trequarti e serve Obiang, che si inserisce con tempismo perfetto e batte Klinsmann con un tiro preciso.

Nella ripresa il Cesena alza il baricentro e al 25′ trova il pareggio con Shpendi, ma la rete viene annullata dal VAR per fuorigioco di Olivieri. L’episodio accende la gara: i romagnoli spingono con Berti e Zaro, ma la difesa brianzola regge. Colombo, entrato al posto di Obiang, viene ammonito al 31′ per un fallo tattico. Nel finale, Bianco inserisce forze fresche con Maric e Delli Carri per blindare il risultato.

Tabellino