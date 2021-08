Monza – Cremonese: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Monza – Cremonese del 29 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la seconda giornata di Serie B

MONZA – Domenica 29 agosto alle ore 20.30 si giocherà Monza – Cremonese, incontro valido per la seconda giornata del campionato di Serie B 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Stroppa che ha cominciato la stagione pareggiando 0-0 sul campo della Reggina. Dall’altra parte troviamo la squadra di Pecchia che ha cominciato la stagione vincendo 3-0, in casa, contro il Lecce.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

MONZA: Allenatore: Giovanni Stroppa.



CREMONESE: Allenatore: Fabio Pecchia.





La presentazione del match

QUI MONZA – Stroppa dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Di Gregorio in porta, pacchetto difensivo composto da Pirola, Paletta e Caldirola. A centrocampo Scozzarella in cabina di regia con Brescianini e Colpani mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Pedro Pereira e Carlos Augusto. In attacco tandem offensivo composto da Mota e Ciurria.

QUI CREMONESE – Pecchia dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Carnesecchi in porta, pacchetto difensivo composto da Ravanelli e Okoli nel mezzo mentre sulle corsie esterne spazio a Sernicola e Valeri. A centrocampo Valzania e Castagnetti in cabina di regia mentre davanti spazio a Baez, Buonaiuto e Zanimacchia alle spalle di Ciofani.

Le probabili formazioni di Monza – Cremonese

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Pirola, Paletta, Caldirola; Pedro Pereira, Brescianini, Scozzarella, Colpani, Carlos Augusto; Mota, Ciurria. Allenatore: Stroppa

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Ravanelli, Okoli, Valeri; Valzania, Castagnetti; Baez, Buonaiuto, Zanimacchia; Ciofani. Allenatore: Pecchia

STADIO: U-Power Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Monza – Cremonese, valido per la seconda giornata del campionato di Serie B 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport HD (canale 251). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la gara anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la sfida anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire la partita. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Inoltre la partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN.