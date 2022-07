“Monza. Destinazione Serie A”: il libro sui 110 anni di storia e i protagonisti

Disponibile in libreria e negli store online da martedì 5 luglio il volume scritto da Giulio Artesani e Stefano Peduzzi

Non è semplice scrivere la storia di un club lunga oltre un secolo. Se poi in 110 anni di calcio questo club ha difeso i suoi colori tra Serie B e C, toccando anche gli inferi del dilettantismo, la sfida è ancora più difficile. Eravamo tutti convinti che il Monza non ce l’avrebbe mai fatta a realizzare quella visione che sempre si è portato dentro. Un sogno sempre e soltanto desiderato, sfiorato, accarezzato… fino ad oggi. Questo libro è un lungo viaggio che parte dalla nascita della squadra, racconta dei suoi due fallimenti, della rinascita con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, fino al tanto agognato – e meritato – approdo in Serie A. Con le vicende di 110 personaggi – dirigenti, calciatori, giornalisti, addetti ai lavori, tanti quanti sono gli anni della società – che hanno partecipato alla sua storia. Sempre dalla parte del Monza.

Stefano Peduzzi, classe 1979, è uno dei volti del giornalismo sportivo lombardo. Prima conduttore a Telereporter, Odeon Tv e Canale Italia, oggi opinionista tra Sportitalia, Telelombardia e TopCalcio24. È direttore di Monza-News, giornale online che racconta da vent’anni la cronaca dello sport in Brianza.

Giulio Artesani, classe 1959, è un tifoso del Monza di vecchia data: ha assistito alla sua prima partita nel lontano 1968. Scrive e collabora con Monza-News.

«Queste pagine raccontano 110 anni di storia del Monza e danno voce a 110 fra

giocatori, tecnici, dirigenti e persone che al Monza hanno dedicato tanti anni della

loro esistenza e della loro passione, cogliendo la spinta che li ha portati a superare

se stessi in nome di una maglia e di una città».

Dalla prefazione di Fulvio Saini

SCHEDA DEL LIBRO