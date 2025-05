Diretta Napoli-Cagliari di venerdì 23 maggio 2025: McTominay e Lukaku decidono il match. Dopo due anni lo Scudetto torna all’ombra del Vesuvio

NAPOLI – Venerdì 23 maggio 2025 allo stadio Diego Armando Maradona andrà in Napoli-Cagliari, gara valida per la trentottesima e ultima giornata della Serie A Enilive 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 20:45. Da una parte, la formazione guidata da Antonio Conte imbattuta da undici giornate di campionato e reduce dal secondo pareggio consecutivo colto sul campo del Parma (0-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Davide Nicola freschi di salvezza raggiunta grazie al successo in goleada strappato ai danni del Venezia (3-0) dopo due sconfitte consecutive.

Gli azzurri, che davanti al proprio pubblico non hanno mai perso nel 2025 e vengono da un pareggio con il Genoa (2-2) che ha interrotto una striscia di quattro successi interni di fila, hanno bisogno dei tre punti per difendere la vetta della classifica senza tenere conto del risultato dell’Inter – impegnato in trasferta a Como che insegue al secondo posto ad una sola lunghezza – e laurearsi campioni d’Italia per la quarta volta nella propria storia. I rossoblù, invece, che lontano dalle mura amiche hanno perso cinque delle ultime nove partite, puntano a chiudere la stagione con un risultato positivo per difendere la quattordicesima piazza.

Il bilancio storico dei precedenti in Campania sorridono al Napoli: 22 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte con 62 gol all’attivo e 29 reti al passivo. L’ultimo successo rossoblù a Napoli risale al 25 settembre 2019: finì 0-1 grazie al sigillo di Lucas Castro. L’ultimo confronto di questa stagione, datato 15 settembre 2024, vide gli azzurri imporsi 4-0 all’Unipol Domus con reti di Di Lorenzo, Lukaku, Buongiorno e Kvaratskhelia. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1 assistenti ​Alessandro Giallatini e ​Valerio Colarossi delle sezioni di Roma 2 e Roma 1. Quarto ufficiale: Matteo Marchetti di Ostia Lido. In sala VAR Daniele Paterna della sezione di Teramo assistito da Rosario Abisso di Palermo.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO FINALE: NAPOLI-CAGLIARI 2-0 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live! Buonanotte a tutti! SECONDO TEMPO 51' FINISCE QUI!! IL NAPOLI E? CAMPIONE D?ITALIA!!! 46' conclusione di Piccoli! Palla a Meret! 45' cinque minuti di recupero 42' chiusura di Luperto su Simeone 40' triplo cambio nel Napoli: dentro Ngonge per Anguissa, Mazzocchi per Spinazzola e Billing per Raspadori 37' nel Cagliari dentro Ciocci al posto di Sherri 34' conclusione di Neres! Tiro murato! 33' crsso di Simeone, la palla viene allontanata dalla difesa rossoblù 31' nel Napoli dentro Simeone al posto di Lukaku 29' nel Cagliari dento Obert al posto di Augello 25'si gioca ormai praticamente soltanto nella metà campo del Cagliari anche se non ci sono state azioni di rilievo 20' cross di Neres per Lukaku che però viene colto in posizione di fuorigioco 18' Lukaku mette la palla in mezzo per Neres che però si fa respingere il tiro da Sherri! 16' nel Napoli dentro Neres al posto di Politano 15' verticalizzazione di Deiola per Piccoli che non arriva in tempo sulla palla 12' triplo cambio nel Cagliari: Mutwanda per Viola, Palomino per Zortea e Marin per Makoumbou 7' ammonito Lukaku per eccesso di esultanza 6' RADDOPPIO NAPOLI!!!!!!!!! assist di Spinazzola e Lukaku nette la palla alle spalle di Sherry realizzando un gol importantissimo!!!!!! 3' conclusione di Zortea ribattuta da Spinazzola 1' si riprende a giocare, senza cambi in entrambe le squadre PRIMO TEMPO 49' finisce il primo tempo tra gli applausi e la spinta del Maradona. Napoli in vantaggio e in questo momento Campione d'Italia 45' quattro minuti di recupero 42' VANTAGGIO NAPOLI!!!!! Ha segnato McTominay! Mezza rovesciata acrobatica dello scozzese e palla in rete dove Sherry non può nulla!!!!! 40' conclsuione do Anguissa! Palla sull'esterno della rete! 38' doppia conclusione di Spinazzola! due volte si salva il Cagliari, la seconda delle quali in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo Mina allontana la palla! 34' conclusione di Spinazzola murata! 32 il VAR rivede la situazone èrecedente che ha portato all'ammonizione dei due giocatori 30' cartellino giallo per Politano e per Makoumbou 26' conclusione di Spinazzola! ancora una volta interviene ill solito Mina! 24' tocco di Spinazzola per Lukaku il cui tiro viene murato da Mina in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner la conclusione di Lukaku manda la palla sul fondo 20' l'Inter é passata in vantaggio a Como ed é in testa alla classifica 19' intervento falloso di Lukaku ai danni di Mina 17' cross sul secondo palo di Spinazzola. Augello lascia sfilare la palla sul fondo senza toccarla 14' ancora un intervento provvidenziale di Sherry su McTominay! 12' assist di Di Lorenzo, Lukaku anticipato in calcio d'angolo da un bravissimo Sherri! 10' sinistro di Gilmour! Palla sul fondo!" 9' sugli sviluppi di un calcio d'angolo caudsato da Gilmour, Raspadori mette di nuovo la palla in calcio d'angolo, secondo corner battuto senza effetti 6' cross di Politano, Anguissa non arriva in tempo sulla palla 4' sugli sviluppi del calcio d'angolo il diagonale di Raspadori lambisce il secondo palo! 3' Raspadori mette la palla in mezzo, Mina la allontana in corner 2' cross in mazzo di McTominay a cercare lukkau. Palla intercettata 2' cross in mezzo di Politano deviato in calcio d'angolo da Mina. Sugli sviluppi del corner palla allontanata 1' partiti! primo pallone gestito dai padroni di casa si osserva un minuti di silenzio per tutti coloro che difendomo la legalità nel ricordo di Giovanni Falcone, scomparso esattamente 33 anni fa squadre in campo Napoli e Inter di giocano stasera lo Scudetto. Le combinazioni per il titolo sono particolarmente intriganti: - Il Napoli diventa Campione vincendo contro il Cagliari, indipendentemente dal risultato della partita tra Inter e Como.

- L’Inter ha la possibilità di conquistare il titolo solo se riesce a battere il Como e il Napoli perde contro il Cagliari.

- Una situazione di spareggio Scudetto si prospetta se il Napoli perde e l’Inter pareggia. Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Napoli-Cagliari. Con un'occhio, ovviamente, anche alla sfida Como.Inter. Tabellino NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzol (dal 40' st Mazzocchi); Anguissa (dal 40' st Ngonge), Gilmour; Politano (dal 16' st Nerees), Raspadori(dal 40' st Billing), McTominay; Lukaku (dal 31' st Lukaku). A disposizione: Okafor, Jesus, Buongiorno, ,Hasa, Contini, Lobotka, Marin, Scuffet Allenatore: Stellini (Conte squalificato) CAGLIARI (3-5-2): Sherri (dal 37' st Ciocci); Zappa, Mina, Luperto; Zortea (dal 12' st Palomino), Makoumbou (dal 12' st Marin), Adopo, Deiola, Augello; Viola (dal 12' st Mutwanda), Piccoli. A disposizione: Iliev, Cogoni, Vinciguerra, Coman, Prati, Jankto, Pintus Allenatore: Nicola Reti: al 42' pt Mc Tominay, al 6' st Lukaku Ammonizioni: Politano, Makoumbou, Lukaku Recupero: 4' nel primo tempo e 5' nella ripresa

Le parole di Antonio Conte

“La nostra è stata una stagione molto impegnativa. Questa stima incondizionata che abbiamo sentito senza aver ancora dimostrato nulla è stata una spinta importante ma anche una grande pressione. Domani dovremo sempre lavorare in tutte le fasi e tutti insieme. Sappiamo benissimo che il duro lavoro ci ha portati qui a parlare di qualcosa di speciale. Ora il lavoro va finito. Le partite abbiamo sempre cercato di aggredirle è questo il mio credo ed è questo quello che cerco di trasmettere. A volte ci riusciamo meglio, altre meno, ma dipende anche dall’avversario. Non giochiamo da soli. Il Cagliari è una buona squadra, dovremo fare il nostro rispettando l’avversario. Se lo faremo avremo più chance di vincere. Servirà tutto”.

I convocati del Cagliari

Portieri: Ciocci, Sherri, Iliev

Difensori: Augello, Luperto, Zortea, Palomino, Mina, Zappa, Obert, Cogoni, Pintus

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Makoumbou,

Attaccanti: Mutandwa, Piccoli, Vinciguerra

Le parole di Davide Nicola

“La soddisfazione di essersi presa in quel modo la gara contro il Venezia è stata grande, ma ha comportato un dispendio importante di energie. Abbiamo avuto cinque giorni però per preparare la gara e sono sufficienti. Affrontiamo una squadra di grande valore, ma vorremo dimostrare che il campionato non è ancora finito. Ci sono stati degli infortuni, ma non solo negli ultimi giorni piuttosto nell’ultimo mese. Noi siamo persone serie e a Napoli andremo a fare la nostra partita come sempre abbiamo fatto. Ognuno pensi ai propri obiettivi e noi daremo il massimo consapevoli delle difficoltà di una gara difficile“.

Presentazione del match

QUI NAPOLI – Assenti Lobotka e Buongiorno in casa azzurra. Tra i pali Meret con Di Lorenzo, Rrahmani, Mathias Olivera e Spinazzola a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Zambo Anguissa, Gilmour e McTominay mentre in avanti spazio al tridente offensivo composto da Politano, Lukaku e Raspadori.

QUI CAGLIARI – Lunga lista di indisponibili tra le fila rossoblù: Pavoletti, Felici, Coman, Gaetano, Luvumbo e Caprile con Zortea convocato seppur non in perfette condizioni fisiche. A protezione di Sherri ci saranno Palomino, Mina e Luperto. Sulle corsie esterne Zappa e Augello con Deiola, Makoumbou e Adopo in mezzo al campo. Davanti spazio a Viola che agirà alle spalle di Piccoli.

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

CAGLIARI (3-5-2): Sherri; Palomino, Mina, Luperto; Zappa, Deiola, Makoumbou, Adopo, Augello; Viola, Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029.