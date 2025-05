Diretta Como-Inter di Venerdì 23 maggio 2025: le reti di de Vrij e Correa decidono il match del Sinigaglia, ora testa alla finale di Champions League

COMO – Venerdì 23 maggio, alle 20:45, allo Stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como, l’Inter scenderà in campo contro il Como per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

In palio c’é lo Scudetto. I nerazzurri arrivano dal 2-2 casalingo contro la Lazio e sono a con 78 punti, frutto di ventitré vittorie, nove pareggi, cinque sconfitte, settantasette gol fatti (miglior attacco della competizione) e trentacinque subiti. I lariani, dal canto loro, stanno disputando un finale di stagione straordinario. Dopo sei successi di fila consecutivi, hanno ottenuti un 1-1 sul campo del Verona. Gli uomini di Fabregas sono decimi a quota 49, con un percorso di tredici partite vinte, dieci pareggiate e quattordici perse, quarantanove reti realizzate e cinquantatre incassate. Nelle ultime cinque sfide il Como ha collezionato tredici punti, l’Inter sette. Nella gara d’andata l’Inter si è imposta per 2-0 a San Siro grazie alle reti di Carlos Augusto e Thuram.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: COMO-INTER 0-2 SECONDO TEMPO 48' cross di Iovine basso, interviene di piedi Sommer e su questa azione si chiude la sfida tra Como e Inter. 2-0 per i nerazzurri che non riescono a sorpassare il Napoli nell'ultima giornata. Ora testa al PSG e a quella finale di Champions League che vale una stagione. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento alle prossime dirette 47' cross di Vojvoda per Cutrone ma conclusione in area a lato 45' palla in area a Topalovic che sterza in area ma conclude debolmente su Butez 44' assegnati 3 minuti di recupero 42' fermato in offside Acerbi sugli sviluppi di un corner dalla destra 39' imbucata di Strefezza di esterno per Cutrone che in area calcia di piatto liberissimo, blocca senza problemi Sommer 35' esordio per l'Inter con Topalovic per Zalewski, nel Como lasciano il campo Paz e Van der Brempt per Ikoné e Iovine 34' spunto personale di Carlos Augusto ma in area conclusione debole 32' tentativo dal limite dell'area con il destro, palla alzata sopra la traversa ma c'è stata una deviasione di Engelhardt. Sugli sviluppi del corner Zalewski calcia con il mancino dal limite con palla di poco sopra la traversa 28' lascia il campo Taremi, dentro Arnautovic 24' rasoterra insidioso ma largo di Cutrone dal limite dell'area verso il primo palo 21' Strefezza serve in area Cutrone ma conclusione murata dalla difesa 20' verticalizzazione di Acerbi su Barella sporcata e comodo intervento per Butez 15' tra cambi l'Inter: dentro Barella, Dumfries e Acerbi per Calhanoglu, Dimarco e Bisseck 13' gioco fermo, a terra Bisseck dopo un intervento difensivo e caviglia che gli si è un pò girata. Staff medico prontamente in campo. Possibile problema più incentrato sul ginocchio del giocatore. Il difensore si porta lentamente e zoppicando a bordo campo 12' tentativo di Cutrone al limite ma Bisseck lo mura 10' lungo lancio per Strefezza anticipato al limite dell'area dall'uscita di testa di Sommer 9' palla in area di Dimarco per Taremi ma il tocco con il destro è un pò lisciato. Nell'occasione poco determinato ad aggredire la sfera 8' nel Como spazio a Cutrone per Douvikas ed Engelhardt per Perrone 6' Correa! Raddoppio dell'Inter con una grande giocata dell'argentino. Palla di Taremi in area per il Tucu che con il destro sterza su Smolcic e diagonale preciso con il mancino alla sinistra di Butez 3' proteste di Vojvoda per un tocco presunto di mani in area di Dimarco sul suo tocco, azione al VAR. Per adesso si gioca, il braccio del giocatore sembrava attaccato al corpo e quindi non punibile 1' intervento al limite dell'area di de Vrij al limite dell'area dritto su Da Cunha, giallo per lui. Batte la punizione Paz sul muro della difesa quindi cross dalla sinistra intercettata da Bisseck 1' Como a gestire il primo pallone della ripresa, palla persa da Smolcic in area ma non ne approfitta Taremi squadra in campo, si riparte con il secondo tempo e nessun cambio nell'intervallo tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, potrebbe esserci l'ingresso di Barella che si è scaldato nell'intervallo PRIMO TEMPO 50' si chiude il primo tempo con l'Inter avanti per 1-0 grazie a una rete di de Vrij e con l'uomo in più per il secondo tempo. Piccola pausa, torniamo per i secondi 45 minuti 47' cambio obbligato per il Como con Butez in campo per Caqueret 45' il portiere lascia il campo e con il suo annuncio di lasciare il calcio lo lascia con un rosso 45' assegnati due minuti di recupero 45' espulso Reina! Punito un suo intervento su piede destro di Taremi fuoriarea come ultimo uomo. Azione al VAR, giallo a Strefezza per proteste. L'arbitro massa inizialmente non aveva nemmeno assegnato il fallo 44' trattenuta di Zalewski punita con il cartellino giallo 41' imbucata di Zalewski su Taremi che solo conclude centrale sul portiere 39' cross in area picccola intercettato da Strefezza ma colpo di testa alto di poco sopra la traversa 35' colpo ravvicinato con l'esterno di Smolcic, Sommer tocca ma l'ultimo tocco è del difensore comasco 30' intervento falloso di Da Cunha, solo richiamo verbale per lui 30' conclusione di poco alta di Paz dopo uno spunto di Strefezza 27' prima risposta del Como con Vojvoda che si libera di Dimarco ma sul suo cross colpo di testa di Douvikas centrale, facile intervento per Sommer 24' scambio tra Taremi e Zalewski ma la suo conclusione non inquadra lo specchio della porta 21' de Vrij! Inter in vantaggio!!! Sugli sviluppi del secondo corner dalla destra di Asllani il difensore colpisce di testa indisturbato con palla che rimbalza a terra prima di infilarsi a rete 18' spunto personale di Strefezza e tentativo dal lmite dell'area a giro ma non inquadra lo specchio della porta 17' conclusione di Paz deviata sul fondo. Primo angolo anche per il Como, ha la meglio la difesa 14' buon disimpegno di Zalewski che evita la pressione di tre giocatori e scarica dietro su Sommer 12' primo giallo del match per Calhanoglu, punito il suo intervento su Douvikas. Diffidato salterà la prossima partita, la prima giornata del prossimo campionato di Serie A salvo spareggio 10' possesso palla per il Como che prova a far uscire la difesa nerazzurra per colpirla. Buona chiusura di de Vrij su Douvikas 8' intervento falloso di Paz su Zalewski, solo richiamo verbale per lui 5' angolo di Dimarco traiettoria comoda per l'intervento in uscita di Reina. Un istante prima su cross dello stesso esterno tocco da due passi di Darmian su Reina, un appoggio sul portiere, avrebbe avuto fare di più 3' prima conclusione di Van der Brempt blocca Sommer calcio d'avvio battuto dall'Inter in maglia a sfondo chiaro si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare la figura del pugile Nino Benvenuti le squadre fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto al fischio d'inizio Ultimato il riscaldamento le squadre sono rientrate dalle 20:30 negli spogliatoi pronti all'ingresso per l'inizio del match Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Como-Inter, ultimo atto della regular season per la Serie A 2024/2025. Dalle ore 20:45 seguiremo la sfida con la nostra cronaca e sarà possibile seguire contemporaneamente Napoli-Cagliari per scoprire chi vincerà lo scudetto. TABELLINO COMO (4-3-3): 25 Reina; 31 Vojvoda, 77 Van der Brempt (dal 35' st 6 Iovine), 28 Smolcic, 41 Alex Valle; 80 Caqueret (dal 47' pt 30 Butez), 23 Perrone (dall'8' st 26 Engelhardt), 33 Da Cunha; 79 Paz (dal 35' st 19 Ikoné), 11 Douvikas (dall'8' st 10 Cutrone), 7 Strefezza. A disposizione: 22 Vigorito, 30 Butez, 2 Kempf, 6 Iovine, 8 Alli, 9 Gabrielloni, 10 Cutrone, 15 Jack, 16 Fadera, 18 Moreno, 19 Ikoné, 26 Engelhardt, 27 Braunoder, 90 Azon. Allenatore: Cesc Fabregas. INTER (3-4-2-1): 1 Sommer; 31 Bisseck (dal 15' st 15 Acerbi), 6 de Vrij, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian (dal 15' st 2 Dumfries), 20 Calhanoglu (dal 15' st 23 Barella), 21 Asllani, 32 Dimarco; 11 Correa, 59 Zalewski (dal 35' st 53 Topalovic); 99 Taremi (dal 28' st 8 Arnautovic). A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 48 Re Cecconi, 51 Alexiou, 53 Topalovic, 95 Bastoni. Allenatore: Massimiliano Farris. Reti: al 21' pt de Vrij Ammonizioni: Calhanoglu, Zalewski, Strefezza, de Vrij Espulso: al 45' pt Reina Recupero: 2' pt, 3' st

Le formazioni ufficiali di Como-Inter

COMO (4-3-3): 25 Reina; 31 Vojvoda, 77 Van der Brempt, 28 Smolcic, 41 Alex Valle; 80 Caqueret, 23 Perrone, 33 Da Cunha; 79 Paz, 11 Douvikas, 7 Strefezza. A disposizione: 22 Vigorito, 30 Butez, 2 Kempf, 6 Iovine, 8 Alli, 9 Gabrielloni, 10 Cutrone, 15 Jack, 16 Fadera, 18 Moreno, 19 Ikoné, 26 Engelhardt, 27 Braunoder, 90 Azon. Allenatore: Cesc Fabregas.

INTER (3-4-2-1): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 20 Calhanoglu, 21 Asllani, 32 Dimarco; 11 Correa, 59 Zalewski; 99 Taremi. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 48 Re Cecconi, 51 Alexiou, 53 Topalovic, 95 Bastoni. Allenatore: Massimiliano Farris.

I convocati del Como

Portieri: Bolchini, Vigorito, Reina, Butez.

Difensori: Kempf, Iovine, Jack, Moreno, Smolcic, Bojvoda, Valle, Van der Brempt.

Centrocampisti: Strefezza, Alli, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Paz, Caqueret.

Attaccanti: Gabrielloni, Cutrone, Douvikas, Fadera, Ikone, Azon.

Combinazioni Scudetto possibili

Napoli Campione se vince contro il Cagliari, indipendentemente dal risultato dell’Inter

se vince contro il Cagliari, indipendentemente dal risultato dell’Inter Inter Campione se vince contro il Como e il Napoli non vince contro il Cagliari

se vince contro il Como e il Napoli non vince contro il Cagliari Spareggio Scudetto se il Napoli perde contro il Cagliari e l’Inter pareggia a Como

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Rossi e dal Quarto Ufficiale Sacchi. Al VAR ci sarà Mazzoleni1; AVAR Pezzuto.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL COMO – Indisponibili Diaw, Fadera, Jack, Dele Alli, Sergi Roberto e Dossena. Out lo squalificato Goldaniga. Fabregas dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 con Butez in porta, poi Vojvoda, Engelhardt, Kempf e Valle in difesa, Perrone e Da Cunha in mediana, mentre Caqueret, Nico Paz e Strefezza agiranno alle spalle di Douvikas.

COME ARRIVA L’INTER – Assenti per infortunio Lautaro Martinez e Frattesi. Simone Inzaghi, che non sarà in panchina in quanto squalificato,dovrebbe rispondere con il tradizionale modulo 3-5-2, con Sommer tra i pali e con Bisseck, Acerbi e Bastoni Augusto pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Calhanoglu con Barella e Mkhytarian mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dumfries e Dimarco. Coppia di attacco composta da Taremi e Thuram.

Le probabili formazioni di Como-Inter

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Engelhardt, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Strefezza; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

