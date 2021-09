Europa League, Napoli-Spartak Mosca: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Napoli-Spartak Mosca del 30 settembre 2021: incontro valido per la seconda giornata di Europa League, calcio d’inizio alle 18.45.

NAPOLI – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Napoli e Spartak Mosca nel match valido per la seconda giornata del Gruppo C di Europa League 2021/2022. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 17.45 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Spartak Mosca

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti [UFFICIALE ALLE 17.45]

SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton; Bakaev, Ponce, Promes. Allenatore: Rui Vitoria [UFFICIALE ALLE 17.45]