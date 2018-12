Nations League: Olanda-Inghilterra e Portogallo-Svizzera le semifinali

Poco fa sono state sorteggiate le semifinali della UEFA Nations League che si giocheranno a giugno: Portogallo-Svizzera e Olanda-Inghilterra.

DUBLINO – Pochi minuti fa, in quel di Dublino, sono state sorteggiate le semifinali della UEFA Nations League che si giocheranno, rispettivamente, il 5 e 6 giugno a Guimaraes e Porto: Portogallo-Svizzera e Olanda-Inghilterra si giocheranno il trofeo finale. Tutte le partite si giocheranno in Portogallo allo Estádio do Dragão di Oporto e all’Estádio D. Afonso Henriques di Guimaraes, finale terzo posto e finalissima sono in programma il 9 giugno 2019.I

Il cammino delle quattro semifinaliste

La compagine portoghese, che dunque giocherà in casa la fase finale della competizione, ha chiuso il primo posto il Gruppo 3 della Lega A precedendo l’Italia. Nel Gruppo A della Lega B prima posizione per l’Olanda che, grazie al pareggio contro la Germania, ha staccato il pass per le semifinali. Qualificazioni al cardiopalmo anche per Svizzera e Inghilterra con gli elvetici che hanno estromesso il Belgio grazie ad una grande rimonta mentre gli inglesi hanno ribaltato la Croazia nel finale.