Premier League, Newcastle – Liverpool: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Newcastle – Liverpool di Mercoledì 30 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 16° giornata di Premier League

NEWCASTLE – Mercoledì 30 dicembre 2020, alle ore 21:00, il Newcastle sfiderà il Liverpool per la 16° giornata di Premier League. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima circostanza il Liverpool ha vinto con il risultato di 1-3. Sarà il fischietto Tierney ad arbitrare l’incontro in programma allo stadio St. James’ Park. Il Liverpool gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.25. Nelle ultime cinque gare disputate il Newcastle ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 5 gol e subendone 10. Il Liverpool invece ha collezionato 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte realizzando 12 reti e subendone 4. I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Dalle ore 21:00 ci sarà infatti la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori. Sguardo all’attuale classifica di Premier League dove comanda il Liverpool con 32 punti, in seconda posizione troviamo l’Everton con 29 e in terza il Leicester a quota 28.

Le probabili formazioni di Newcastle – Liverpool

Bruce dovrebbe optare per un 4-4-2 con Darlow in porta, in difesa come terzini Yedlin e Lewis mentre al centro Hayden e Clark. In cabina di regia Shelvey insieme a Longstaff, con Almiron e Ritchie sugli esterni. In attacco spazio alla coppia Wilson e Joelinton. Il Liverpool potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Alisson in porta e difesa composta al centro da Fabinho e Matip e ai lati da Williams e Robertson.

NEWCASTLE (4-4-2): Darlow; Yedlin, Hayden, Clark, Lewis; Almiron, Shelvey, Longstaff, Ritchie; Wilson, Joelinton. Allenatore: Bruce

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Fabinho, Matip, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Newcastle – Liverpool, valevole per la 16° giornata di Premier League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.