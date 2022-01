Coppa d’Africa, Nigeria – Sudan 3-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Nigeria – Sudan di Sabato 15 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la Coppa d’Africa

GAROUA – Sabato 15 gennaio 2022, alle ore 17:00 Nigeria sfiderà Sudan per la giornata 2 del campionato African Nations Cup. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si sfidano nuovamente dopo che la scorsa volta la Nigeria ha avuto la meglio con il risultato di 0-1. Palcoscenico di questo incontro sarà lo Stade Omnisport Roumdé Adjia. Pronostico a favore della Nigeria con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.19 mentre il pareggio è dato a 5.50 e la sconfitta a 18.50. Negli ultimi cinque match disputati la Nigeria ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggi e 1 sconfitte; ha segnato 6 e ha subito 2 . Il Sudan ha conseguito 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte; ha segnato 2 e ha subito 9 reti. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali. La classifica del Gruppo D di African Nations Cup vede al primo posto Nigeria con 3, al secondo Sudan e Guinea-Bissau con 1 quindi l’Egitto a 0.

NIGERIA: Aina O., Aribo J., Awoniyi T., Chukwueze S. (dal 1' st Iwobi A.), Iheanacho K., Ndidi W., Okoye M. (Portiere), Omeruo K., Simon M., Troost-Ekong W., Zaidu. A disposizione: Ajayi S., Akpeyi D. (Portiere), Ebuehi T., Ejuke C., Iwobi A., Musa A., Ndah O., Nwakali K., Onyeka F., Onyekuru H., Sadiq U., Uzoho F. (Portiere) Allenatore: Eguavoen A..



SUDAN: Abbas Omer G. (dal 1' st Musa D. M.), Abu-Eshrein A. A. (Portiere), Al Rasheed M., Eisa M. (dal 1' st Nooh A.), Hamed Y., Mazin Mohamedein, Mustafa Elfadni, Mustafa Karshom, Nemer S., Omer A., Walieldin Khidir. A disposizione: Aldakhn C. B., Hakeem M., Hassan E., Hussein M. A., Ishag Adam (Portiere), Ismael Ahmed A., Maki M., Musa D. M., Mustafa M. (Portiere), Nooh A., Omar Abdalla S., Zakaria S. Allenatore: Tia B..



Reti: al 3' pt Chukwueze S. (Nigeria), al 45' pt Awoniyi T. (Nigeria), al 1' st Simon M. (Nigeria).

Probabili formazioni

NIGERIA (4-4-2): Okoye; Aina, Trost-Ekong, Omeruo, Zaidu; Chiukwueze, Aribo, Ndidi, Simon; Ihenacho, Awoniyi. Allenatore: Eguavoen

SUDAN (4-4-2): Abu-Eshein; Mustafa Elfadni, Nemer, Mustafa Kashom, Mazin Mohamedein; Abbas omer, Khidir, Al Rasheed, Omer; Hamed, Nooh. Allenatore: Tiya

Le dichiarazioni della vigilia

A un passo dalla qualificazione la Nigeria cerca il successo e grande entusiasmo dopo aver sconfitto nella gara d’esordio l’Egitto. Il tecnico Eguavoen si è detto soddisfatto di quanto messo in campo dai suoi giocatori ma è ora di concentrarsi sull’impegno contro il Sudan. Non vede l’ora di centrare il successo e passare il turno. Di altro avviso l’avversario che sa di giocarsi tutto in questa sfida. Il tecnico Tiya si aspetta una prova positiva dei suoi per continuare a sperare in un posto negli ottavi: “Giochiamo con una grande squadra con stelle di alto livello, ma giocheremo con un equilibrio tra difesa e attacco”. Quindi inevitabile parlare dell’assenza di Rahman ma si dice fiducioso per quello che possono fare i più giovani.



Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Nigeria – Sudan, valida per la seconda giornata del campionato African Nations Cup, sarà visibile in diretta tv e streaming su Discovery +. Si potrà pertanto accedere al servizio dal sito ufficiale con pc, tablet, smartphone e altri dispositivi mobili per chi desidera lo streaming. É possibile abbonarsi scegliendo tra due pacchetti proposti ovvero quello base a 3,99 euro al mese e quello con intrattenimento e sport a 7,99 euro al mese. Previsto uno sconto del 40% per l’abbonamento annuale al pacchetto intrattenimento + sport. Gara visibile anche su TIM Vision e disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.