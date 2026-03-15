Oltrepo-Milan Futuro: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Oltrepo-Milan Futuro di Domenica 15 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone B

BRONI – Domenica 15 marzo, alle ore 14:30, allo stadio “San Contardo” di Broni, andrà in scena Oltrepo-Milan Futuro, match valido per la ventisettesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone B. Dopo un weekend di pausa dovuto al Torneo di Viareggio, la stagione di Serie D riprende ed è tempo per il Milan Futuro di Massimo Oddo di un’altra trasferta in Lombardia, questa volta per affrontare un ostico Oltrepò .

La squadra di Pablo Granoche è una delle più giovani del Gruppo B (terza per età media, dietro solo a Milan Futuro e Vogherese) ed è in ottima forma dopo le convincenti vittorie contro il ChievoVerona (3-0) e in trasferta a Caldiero Terme (4-2, in rimonta da 2-0). Queste vittorie sono state trascinate dalla coppia d’attacco formata da Darian Hrom e Gabriele Franceschinis (autore anche del gol nella partita d’andata ), con rispettivamente tre e due reti negli ultimi 180 minuti. Insieme, vantano 19 gol in campionato (9 10) e sono entrambi nella Top 10 della classifica marcatori, rappresentando la principale minaccia per la difesa del Milan Futuro. Assente dalla rosa sarà il diciassettenne Giacomo Agogliati , convocato dalla nazionale LND per il Torneo di Viareggio.

Il Milan Futuro ha l’opportunità di prolungare la sua impressionante striscia di imbattibilità in trasferta: la squadra di Oddo non perde fuori casa dal 23 novembre e ha conquistato 14 punti e segnato 15 gol nelle ultime sei partite fuori casa, a dimostrazione di una reale crescita sia in termini di maturità che di stile di gioco. Affronteranno una squadra che ha mostrato il suo miglior stato di forma in trasferta (9 punti in casa, 25 fuori casa), offrendo al Milan Futuro l’occasione perfetta per mantenere lo slancio positivo. La pausa ha visto anche il ritorno di Minotti e Piermarini agli allenamenti di gruppo, dando a Oddo più opzioni in difesa. Fabio Pandolfi , squalificato in Primavera , potrebbe fare il suo debutto in Serie D, essendosi allenato con il Milan Futuro questa settimana. Cappelletti e Zukić sono squalificati , mentre Massimo Oddo è a un’ammonizione dalla squalifica.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI OLTREPO-MILAN FUTURO]

OLTREPO:. A disposizione:



MILAN U23:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Antonello Lupo di Venosa, coadiuvato dagli assistenti Marco Tundo di Roma 2 e da Marco Infante di Battipaglia.

La presentazione del match

COME ARRIVA L’OLTREPO – L’Oltrepò di Pablo Granoche si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è Leoni; in difesa spazio al terzetto formato da Gandolfi, Bartoli e Bernini. Sulla linea mediana agiscono Agogliati, Mavrommatis, Raso, Villoni e Lucino, chiamati a garantire equilibrio e rifornimenti costanti. In avanti il tandem composto da Lo Monaco e Hrom ha il compito di guidare la manovra offensiva e cercare con continuità la via del gol.

COME ARRIVA IL MILAN FUTURO – Il Milan Futuro di Massimo Oddo si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Torriani; in difesa spazio alla linea a quattro composta da Cappelletti, Vladimirov, Zukic e Karaca. In mediana agiscono Elelu e Sala Ossola, chiamati a garantire filtro e qualità nella costruzione del gioco, mentre sulla trequarti Sardo, Traorè e Asanji supportano l’unica punta, riferimento offensivo incaricato di finalizzare la manovra.

Le probabili formazioni

OLTREPO (3-5-2): Leoni; Gandolfi, Bartoli, Bernini; Agogliati, Mavrommatis, Raso, Villoni, Lucino, Lo Monaco, Hrom. Allenatore: Granoche.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani, Cappelletti, Vladimirov, Zukic, Karaca, Elelu, Sala Ossola, Sardo, Traorè, Asanji. Allenatore: Oddo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Oltrepo-Milan Futuro, valida per la ventisettesima giornata di Serie D, girone B, non sarà trasmessa in diretta televisiva o in streaming.