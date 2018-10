RISULTATO FINALE: OLYMPIQUE MARSIGLIA - LAZIO 1-3

2' TEMPO

49' si chiude qui il match con il 3-1 della Lazio a Marsiglia. Sugli spalti bordata di fischi per l'Olimpique piuttosto deludente per tutti e 90 i minuti

48' scambio a campo aperto tra Milinkovic e Immobile che non riesce a chiudere lo scambio che avrebbe potuto portare il compagno in porta

47' si chiude bene la Lazio ma ancora Marsiglia che prova a chiudere in avanti

46' angolo per i francesi che a testa bassa vogliono onorare questi ultimi scampoli dell'incontro

45' 4 minuti di recupero

45' MARUSICCC!!! TERZO GOL DELLA LAZIO CHE CHIUDE IL MATCH! sinistro chirurgico dal limite con palla che si infila sotto l'incrocio dei pali alla destra del portiere

44' palla dentro di Payet, attento Radu a spazzare

43' punizione per la Lazio per un fallo in attacco e Strakosha che senza fretta rilancia dalla sua trequarti. Lancio lungo direttamente verso l'altro portiere

42' gara che si accende improvvisamente con questo gol che scalda gli spalti

41' PAYET! ACCORCIA LE DISTANZE IL MARSIGLIA! bella punizione calciata all'altezza del vertice sinistro dell'area: superata la barriera a tre e palla che si infila sotto l'incrocio dei pali alla destra di Strakosha un pò sorpreso dalla traiettoria

37' Lazio che potrebbe approfittare degli spazi lasciati dagli avversari molto lunghi. Con sapienza la squadra di Inzaghi non affonda ma fa girar palla cercando di addormentare un match che da alcuni minuti sembra già aver dato il suo verdetto finale

35' in campo Sarr per Amavi

35' cross di Rami per Germain che stava avanti a Wallace bravo a rimontarlo e a deviare in angolo, il settimo del match

31' gioca quasi solo in orizzontale il Marsiglia che sembra non averne più di idee ma la Lazio deve fare attenzione a non abbassare la guardia

29' finisce qui la partita di Caicedo, oggi piuttosto positiva. Al suo posto Cataldi

28' palla persa a centrocampo da Berisha che costringe Parolo a commetter fallo, giallo per lui

27' ci prova nuovamente Luis Gustavo questa volta dal vertice destro dell'area ma la conclusione è poco più di un passaggio per il portiere

25' prova a dare una scossa Luis Gustavo dalla distanza, palla velenosa che rimbalza davanti a Strakosha che è reattivo a deviare con i pugni tuffandosi sulla sua sinistra! Angolo non sfruttato

23' giallo a Payet che entra a piedi uniti un pò in modo pericoloso su Milinkovic Savic. Il cartellino è arrivato non per l'intervento ma per le succesive proteste del francese

21' doppio cambio per il Marsiglia con Germain per Mitroglou e Njie per Sanson

17' altro cambio per Inzaghi: dentro Berisha per Lulic

14' CAICEDOOO, RADDOPPIO LAZIO!! deliziosa palla filtrante in verticale di Immobile per l'inserimento del compagno che con il sinistro fredda Mandanda in uscita

12' diagonale di Luis Gustavo in area ma da posizione molto defilata, il mancino lo tradisce e palla sul fondo. Apprezzabile il suo spunto con Parolo un pò statico nell'occasione

10' sponda in area di Sakai dal fondo per Sanson che ha pochi passi dal portiere calcia clamorosamente alto! Nell'occasione bella intuizione di Strootman a pescare il giapponese in area

8' duello Wallace - Ocampos bravo a ottenere un angolo ma sui suoi sviluppi tentativo di Payet dal limite da dimenticare, palla abbondantemente a lato

7' palla filtrante di Caicedo che con uin tocco morbido manda a tu per tu con il portiere Lulic che in area viene anticipato dall'uscita bassa dello stesso!

3' su un difettoso rilancio di Marusic dal limite prova a sorprendere tutto Ocampos con una conclusione che esce larga sul palo alla sinistra di Strakosha

3' cross troppo lungo di Amavi che attraversa lo specchio della porta senza trovare nessuno

2' non ce la fa Leiva, al suo posto Marusic

1' problemi per Leiva che sembra zoppicare un pò, gioco fermo con Inzaghi che dovrebbe effettuare un cambio

partiti! subito uno scontro tra Milinkovic e Strootman, nessun problema per entrambi, si gioca con il possesso palla per i francesi

le squadre tornano in campo, nessun cambio nell'intervallo

1' TEMPO

46' ci risentiamo fra qualche istante per seguire assieme il secondo tempo del match

46' si chiude qui il primo tempo con il vantaggio per 1-0 della Lazio e con i fischi del pubblico francese che non ha gradito la prestazione dei suoi beniamini

46' giallo a Strootman che ha sbracciato un pò troppo su Milinkovic

45' 1 minuto di recupero

44' altro corner, sul primo palo Luis Gustavo non riesce ad anticipare il marcatore, quindi giallo a Sakai che ha fermato irregolarmente Immobile

42' cross molto lungo di Sakai che non trova nessun compagno. I francesi nel finale hanno guadagnato metri nel tentativo di chiudere il tempo cercando un gol

41' fischiato fallo in attacco a Mitroglou che ha prova a farsi spazio da posizione defilata in area

40' dall'altra parte gioco fermo dopo un angolo con Caicedo che lamenta una manata di Strootman. L'arbitro prova a portare un pò di calma in campo

39' ottima intuizione di Milinkovic che serve rasoterra Immobile ma il giocatore viene chiuso in tackle a centroarea da Rami anche un pò fortunato nel rimpallo

38' prova a metter dentro un pallone dalla sinistra Ocampos ma Wallace intercetta con un ginocchio, biancocelesti che possono far girar palla

35' Wallace in verticale sulla trequarti a innescare in contropiede Caicedo che non riesce a dialogare con Immobile ma il Marsiglia perde subito palla

33' sugli sviluppi il portiere respinge di pugni e azione di contropiede per Payet con Lulic costretto a farmarlo a centrocampo per evitare guai peggiori. Giallo anche per lui

32' grande taglio di Immobile innescato dalle retrovie da Wallace. Il giocatore in area è rapido a girarsi e a concludere un tantino centrale ma resta buono il gesto tecnico di Mandanda a deviare in angolo!

31' punizione dalla destra di Payet, la difesa laziale ben appostata allontana

30' giallo a Radu che ha allargato il braccio finendo per colpire Ocampos probabilmente in modo involontario

28' scambio Payet per Amavi, palla a Sanson che approfittando dello spazio concesso prova a calciare di precisione dal limite con palla che esce di poco a lato alla sinistra del portiere!

26' palla filtrante in area sporcata dalla difesa per Mitroglou che con il destro prova a calciare in diagonale ma allarga troppo la mira

25' punizione conquistata da Caicedo a centrocampo, quindi attenta copertura di Wallace al limite dopo un errore in disimpegno a centrocampo che stava innescando un'azione di contropiede

24' scontro di gioco tra Luis Gustavo e Lulic con il laziale che ha la peggio ma si rialza prontamente

23' azione di Luis Gustavo che non vedendo compagni smarcati prova dal limite un'improbabile conclusione molto telefonata per Strakosha

21' clamoroso palo di Immobile! l'attaccante riceve un invitante pallone quasi all'altezza del dischetto da Caicedo ma probabilmente poteva calciare con più precisione

20' palla nel corridoio per Caicedo che entra in area e a tu per tu con Kamara si allunga la sfera finendo per farti chiudere

20' cross a mezz'altezza di Amavi per Mitroglou che non riesce a centroarea ad impattare sul veloce pallone

18' bella giocata dalla sinistra per Immobile che inventa un lancio rasoterra sul palo più distanza per l'inserimento di Caceres. Il giocatore si sforza di arrivare sulla palla in area ma in scivolata non riesce a concludere verso la porta

16' lungo traversone dalla destra che attraversa lo specchio della porta, buona la copertura palla di Caceres a impedire l'intervento di Strootman

15' prova a giocare in modo molto aggressivo la squadra di Garcia ma sta difettando nella precisione dei passaggi, troppa frenesia

14' prova uno scambio sullo stretto al limite Mitroglou e company ma Parolo gioca bene in copertura. Su tentativo di contropiede palla quasi al limite per Immobile che si vede murare dalla difesa un tentativo di conclusione

12' replica della squadra di casa: cross di Sanson, attento in copertura Acerbi che concede un angolo. Troppo alto il cross per tutti con Mitroglou il più vicino ma comunque non alla portata di raggiungere la sfera

10' WALLACEEE!!! VANTAGGIO LAZIO!!! su angolo dalla sinistra di Leiva imperioso stacco di testa sotto porta del difensore favorito da una marcatura larga e soprattutto dall'uscita sciagurata di Mandanda

10' dall'altra parte la Lazio conquista il primo corner grazie a una deviazione di Sakai su cross di Parolo

9' bell'azione a destra per i francesi con Ocampos che prova a servire rasoterra in area Mitroglou ma sulla sua sponda non arriva nesuno

6' scambio tra Immobile e Milinkovic in area con quest'ultimo che non protegge adeguatamente il pallone ma conquista una rimessa laterale

5' problemi per Mitroglu che è stato colpito involontariamente con un braccio da Caceres. Il giocatore non ha avuto bisogno dell'ingresso dello staff medico e riprende la sua corsa

3' intervento un pò duro su Ocampos quindi Payet prova a mettere una palla filtrante in area ma Strakosha anticipa tutti in uscita

2' punizione per Payet, palla deviata in angolo di testa da Wallace. Sugli sviluppi la squadra di Garcia riparte da rietro con il giropalla

partiti! calcio d'avvio per il Marsiglia

Le squadre hanno fatto il loro ingresso sul terreno di gioco, tutto pronto per il match.

Amici di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Olympique Marisiglia - Lazio. Dalle ore 21 potrete seguire la webcronaca in diretta.