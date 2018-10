Parma – Lazio: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Parma – Lazio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la nona giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

PARMA – Domenica 21 ottobre alle ore 15 andrà in scena Parma – Lazio, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la formazione emiliana che ha cominciato molto bene la stagione: ottavo posto con tredici punti in classifica per i ducali che sono reduci dal successo in casa del Genoa. Dall’altra parte, invece, c’è l’organico bianco-celeste che ha avuto un andamento un po’ ballerino in questo primo scorcio di stagione: quarta posizione con 15 punti per la squadra capitolina che è reduce dal successo di misura contro la Fiorentina. A dirigere l’incontro del Tardini sarà il signor Fabbri della sezione di Ravenna.

QUI PARMA – D’Aversa dovrebbe schierare la sua squadra col 4-3-3 con Sepe in porta, pacchetto arretrato composto da Iacoponi e Gobbi sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Bruno Alves e Gagliolo. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Rigoni e Barillà mezze ali mentre mentre in attacco Siligardi e Di Gaudio agiranno a supporto del rientrante Inglese.

QUI LAZIO – La squadra di Inzaghi scenderà in campo col 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo formato da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Parolo e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Marusic e Lulic. In attacco Luis Alberto agirà alle spalle di Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Parma – Lazio, valevole per la 9ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A sia sul satellite (202), sia sul digitale terrestre (373), oltre che sul canale Sky Sport (252 del satellite). La gara sarà anche visibile in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Parma – Lazio

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; L. Rigoni, Stulac, Barillà; Siligardi, Inglese, Di Gaudio. Allenatore: D’Aversa

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Ennio Tardini