Lazio – Fiorentina live: cronaca e risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Fiorentina: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 15

ROMA – Oggi pomeriggio alle ore 15 andrà in scena Lazio – Fiorentina, incontro valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione capitolina che non ha vissuto una grande settimana: sconfitta nel derby con la Roma e k.o. contro il Francoforte in Europa League. In classifica la squadra di Inzaghi occupa la settima posizione con 12 punti. Dall’altra, invece, c’è la formazione toscana che ha cominciato benissimo questo campionato: terza posizione in classifica con 13 punti raccolti nelle prime sette giornate per la Viola che, nell’ultimo turno, ha battuto l’Atalanta.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA CRONACA]

LAZIO-FIORENTINA IN DIRETTA Domenica 7 ottobre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca in diretta.

La presentazione del match

QUI LAZIO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-1-1 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Parolo mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lulic e Marusic. In attacco Luis Alberto a supporto di Immobile.

QUI FIORENTINA – La compagine toscana dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Lafont tra i pali, reparto arretrato formato da Milenkovic e Biraghi sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Pezzella e Vitor Hugo. A centrocampo Veretout in cabina di regia con Benassi e Gerson mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Chiesa, Simeone e Pjaca.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Lazio – Fiorentina, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, verrà trasmessa in diretta su DAZN.

Le probabili formazioni di Lazio – Fiorentina

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. A disposizione: Proto, Patric, Basta, Wallace, Caceres, Bastos, Badelj, Cataldi, Murgia, Berisha, Correa, Caicedo. Allenatore:Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. A disposizione: Dragowski, Ghidotti, Laurini, Diks, Hancko, Ceccherini, Norgaard, Dabo, Fernandes, Eysseric, Sottil, Vlahovic. Allenatore: Stefano Pioli.

STADIO: Olimpico