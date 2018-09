Fiorentina – Atalanta live: cronaca e risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Atalanta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale della sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 15

FIRENZE – Domenica 30 settembre alle ore 15 andrà in scena Fiorentina – Atalanta, incontro valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine viola che, nel turno infrasettimanale, ha perso contro l’Inter. Buona classifica per la formazione toscana che occupa la quinta posizione con 10 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine orobica che non ha cominciato benissimo questo campionato: nell’ultimo turno pareggio casalingo contro il Torino mentre in classifica i nerazzurri occupano la quattordicesima posizione con 6 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 30 settembre alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca.

QUI FIORENTINA – Pioli dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 4-3-3 con Lafont tra i pali, pacchetto difensivo composto da Milenkovic e Biraghi sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Pezzella e Vitor Hugo. A centrocampo Veretout in cabina di regia con Benassi e Gersone mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Chiesa, Simeone e Pjaca.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe puntare sul 3-4-1-2 con Berisha tra i pali, pacchetto arretrato composto da Toloi, Palomino e Masiello. A centrocampo Freuler e De Roon in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Castagne e Gosens. In attacco Pasalic a supporto del tandem offensivo composto da Gomez e Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

Fiorentina – Atalanta sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Sky, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 252). Sarà inoltre possibile la visione del match in streaming su laptop, smartphone o tablet, tramite Sky Go per gli abbonati Sky.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Atalanta

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. Allenatore: Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini

STADIO: Artemio Franchi