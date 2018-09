Atalanta – Torino: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – Torino: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 21

BERGAMO – Mercoledì 26 settembre alle ore 21 si giocherà Atalanta – Torino, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la formazione orobica che è reduce dal pareggio in casa del Milan. I nerazzurri occupano la tredicesima posizione con 5 punti conquistati in altrettante partite. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine granata che viene dalla sconfitta casalinga contro il Napoli. Tredicesima posizione anche per la squadra piemontese che ha raccolto cinque punti in queste prime cinque giornate.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 26 settembre dalle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca.

QUI ATALANTA – La compagine orobica dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Gollini in porta, pacchetto arretrato composto da Toloi, Palomino e Masiello. A centrocampo Freuler e De Roon in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio ad Hateboer e Adnan. In attacco Rigoni dovrebbe agire alle spalle di Zapata ed uno tra Ilicic e Gomez.

QUI TORINO – La squadra Granata dovrebbe risponde col 3-5-2 con Sirigu tra i pali, pacchetto arretrato composto da Izzo, Nkoulou e Moretti. A centrocampo Meitè in cabina di regia con Baselli e Soriano mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a De Silvestri e Berenguer. In attacco tandem offensivo composto da Zaza e Belotti.

Dove vederla in TV e in streaming

Atalanta – Torino sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport (canale 254 del satellite); inoltre sarà possibile vedere la partita anche in streaming grazie alla piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Atalanta – Torino

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Adnan; Rigoni; Zapata, Gomez. Allenatore: Gasperini

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Meite, Soriano, Berenguer; Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri

STADIO: Atleti Azzurri d’Italia