Genoa – ChievoVerona: risultato e tabellino in diretta

Diretta di Genoa – ChievoVerona: presentazione della partita, formazioni, risultato e tabellino in tempo reale della sfida in programma mercoledì 26 settembre dalle ore 21

GENOVA – Mercoledì 26 settembre allo Stadio Luigi Ferraris di Genova si gioca Genoa – ChievoVerona, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2018/1019. Fischio di inizio previsto per le ore 21. I rossoblu provegono dalla pesante sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Lazio, la seconda stagionale in trasferta dopo quella contro il Sassuolo, e in classifica hanno 6 punti ma con la gara contro il Milan ancora da recuperare. A quota -1, dopo la penalizzazione gli scaligeri, che domenica scorsa hanno perso in casa contro l’Udinese.

Risultato e tabellino in diretta

Mercoledì 26 settembre dalle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la diretta.

La presentazione del match

QUI GENOA – Ballardini dovrà rinunciare agli infortunati Lisandro Lopes, Favilli e Lapadula. I dubbi di formazione riguardano le scelte tra Gunter e Lazovic, tra Zukanovic e Mazzitelli e tra Pandev in ballottaggio con Kouamè e Medeiros. Al momento i nomi indicati per primi nei rispettivi dualismi sarebbero preferiti. Possibile modulo 3-4-1-2 con Marchetti in porta e difesa a tre composta da Biraschi, Spolli e Zukanovic. In mezzo al campo Romulo e Hiljemark, sulle corsie Gunter e Criscito. Sulla trequarti Bessa, di supporto alla coppia di attacco formata da Pandev e Piatek.

QUI CHIEVOVERONA – D’Anna dovrà fare a meno di Cesar e Djordevic e scegliere tra Cacciatore e Jaroszynski. Gli altri dubbi di formazione riguardano le scelte tra Hetemaj e Obi e tra Bani e Rossettini. Al momento i nomi indicati per primi nei rispettivi ballottaggi sarebbero preferiti. Probabile il modulo 4-3-2-1 con Sorrentino tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Tomovic-Bani e da Cacciatore e Barba ai lati. In mezzo al campo Nicola Rigoni, Radovanovic e Hetemaj. Sulla trequarti Giaccherini e Birsa di supporto all’unica punta Stepinski.

L’arbitro

La gara è stata affidata a Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, che vanta 27 partite in serie A, 82 cartellini gialli, 4 cartellini rossi e 6 rigori fischiati. Un solo precedente con il Genoa (con sconfitta); uno con il Genoa (vittoria contro il Benevento nella scorsa stagione). Gli assistenti saranno Alessio Tolfo e da Oreste Muto, rispettivamente delle sezioni Aia di Pordenone e di Torre Annunziata con Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Al VAR andrà Luca Pairetto della sezione di Nichelino, all’AVAR Gianmattia Tasso della sezione di La Spezia.

Statistiche e precedenti

Sono 10 i precedenti tra le due compagini in Serie A a Marassi, con il bilancio di 3 successi per i padroni di casa, 2 pareggi, e 5 affermazioni degli ospiti. L’ultima sfida risale 20 settembre 2017 quando finì 1-1: al gol di Laxalt rispose Hetemaj.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

Genoa – ChievoVerona potrà essere seguita esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky Sport (canale 255). Gli abbonati di Sky potranno vedere le partita in streaming da Pc, smartphone o tablet su SkyGo, app che può essere scaricata gratuitamente.

Le probabili formazioni di Genoa – ChievoVerona

GENOA (3-4-1-2): Marchetti, Biraschi, Spolli, Zukanovic, Gunter, Romulo, Hiljemark, Criscito, Bessa, Pandev, Piatek. A disposizione: Radu, Vodisek, Pereira, Lakicevic, Mazzitelli, Sandro, Lazovic, Rolon, Omeonga, Kouamè, Medeiros, Dalmonte. Allenatore: Davide Ballardini.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Barba; Rigoni N., Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini, Birsa, Stepinski. A disposizione: Semper; Seculin; Rossettini, Jaroszynski; Burruchaga, Obi, Kiyine, Leris; Depaoli; Pellissier; Meggiorini, Pucciarelli. Allenatore: Lorenzo D’Anna