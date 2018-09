Serie A 2018/2019 – Tre punti di penalizzazione al Chievo

La Procura della FIGC ha comminato tre punti di penalizzazione e duecentomila euro di multa alla compagine veneta.

VERONA – Chievo penalizzato di tre punti. Lo ha deciso la Procura della FIGC che ha inflitto una lieve penalizzazione alla compagine veneta a causa delle plusvalenze fittizie con il Cesena. Scongiurato il -15 per la squadra giallo-blu che, inoltre, dovrà pagare duecentomila euro di multa. Alla luce dei risultati maturati nelle prime tre giornate di campionato (due sconfitte ed un pareggio) la squadra di D’Anna scivola in ultima posizione con un -2 che appare tutt’altro che irrecuperabile. Nella quarta giornata, che prenderà il via sabato, il Chievo avrà un impegno particolarmente ostico visto che domenica scenderà in campo in casa della Roma. A breve il comunicato ufficiale della FIGC.