Oscar del Subbuteo 2022: cerimonia di consegna a Roma

Domenica 2 luglio la cerimonia di consegna allo Stadio Olimpico di Roma in occasione delle Finali Nazionali del campionato monomarca Zeugo

ROMA – Domenica 2 luglio 2023, presso la Tribuna Monte Mario Gold dello Stadio Olimpico di Roma, si svolgerà l’attesissima cerimonia della consegna degli Oscar del Subbuteo 2022, organizzata dal Settore Nazionale Subbuteo dell’OPES (Organizzazione per l’Educazione allo Sport, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI). La manifestazione gode del patrocinio di Roma Capitale e del Consiglio Regionale del Lazio ed è inserita all’interno del contesto delle Finali Nazionali del Campionato di Subbuteo monomarca Zeugo, promosso dallo stesso Settore Nazionale Subbuteo in collaborazione con il Dipartimento Promozione della FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo).

Il torneo, che vedrà impegnati 32 atleti (ai quali sia aggiungono anche 8 giocatori juniores) provenienti da tutta Italia e che si sono guadagnati il pass per la competizione dopo aver superato le varie fasi, a livello locale, organizzate in tutto lo stivale, prenderà il via alle ore 9. Alle ore 12, invece, la competizione andrà in pausa per la cerimonia dei prestigiosi Oscar del Subbuteo 2022 che verranno consegnati a tutta una serie di giocatori, club, dirigenti e addetti ai lavori che si sono particolarmente distinti, nel 2022, nel campo delle discipline del Subbuteo Tradizionale e del Calcio da Tavolo nell’ambito delle manifestazioni sportive organizzate dalla FISCT.

Alla manifestazione parteciperanno diverse personalità istituzionali del Comune di Roma, della Regione Lazio, di Sport e Salute, del CONI, tra le quali il Presidente della Commissione Turismo e Cultura della Regione Lazio, On. Luciano Crea, Il Consigliere Regionale e presidente della XII Commissione della Regione Lazio (Tutela del Territorio), On. Nazzareno Neri, il Consigliere Comunale e Vicepresidente della Commissione Urbanistica di Roma Capitale, On. Marco Di Stefano, ed il Presidente dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES), Juri Morico.

La cerimonia si concluderà intorno alle 13.30, dopo la consegna di tutti i riconoscimenti, e da quel momento in poi riprenderà la competizione sui panni verdi allestiti, per la prima volta nella storia di questa disciplina, all’interno dello Stadio Olimpico di Roma. Il torneo, infine, terminerà intorno alle ore 18, con le premiazioni dei vincitori.