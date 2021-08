Padova – Alessandria: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Padova – Alessandria dell’8 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni, risultato e cronaca. Dove vedere la gara valida per il primo turno preliminare di Coppa Italia 2021/2022

PADOVA – Domenica 8 agosto, alle ore 20.30, allo Stadio Euganeo, si giocherà Padova – Alessandria, incontro valevole per il primo turno preliminare della Coppa Italia 2021/2021. Gara secca. Se ci sarà parità al termine dei 90′ ci saranno i supplementari e, eventualmente, i calci di rigore. Le vincitrice sarà una delle quattro squadre che accederanno ai 32esimi di finale che vedranno l’ingresso nella competizione, tra il 13 e il 16 agosto, anche delle squadre di A classificatesi dal nono al 17° posto nello scorso campionato: al secondo turno affronterà la Sampdoria. Si tratta anche della rivincita della finale dei playoff di Serie C dove i piemontesi ebbero la meglio ai rigori.

Biglietti

Biglietti in vendita online sul circuito www.vivaticketcom ai seguenti prezzi:

POLTRONE PREMIUM €. 35,00 + diritti di prevendita

POLTRONE BIANCOSCUDATE €. 25,00 + d.p.

POLTRONE VECCHIE GLORIE €. 20,00 + d.p.

TRIBUNA OVEST €. 15,00 + d.p.

Per accedere allo stadio in occasione delle partite casalinghe, è OBBLIGATORIO essere in possesso della Certificazione Verde COVID-19 (GREEN PASS).

Dove vederla in TV e in streaming

Mediaset, che si é aggiudicata i diritti, inizierà a trasmettere le gare a partire dai trentaduesimi. Sarà visibile sui canali social (Facebook, Twitter) dei due club.