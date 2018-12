Serie B, Padova-Palermo: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Padova-Palermo: incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 12.30.

PADOVA – Tra poco scenderanno in campo Padova e Palermo nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per il Padova con Clemenza a supporto del tandem offensivo composto da Capello e Bonazzoli mentre il Palermo risponde col 4-4-2 con la coppia d’attacco formata da Moreo e Nestorovski.

Le formazioni ufficiali di Padova-Palermo

PADOVA (4-3-1-2): Perisan, Cappelletti, Capelli, Trevisan, Contessa, Pinzi, Pulzetti (cap.), Belingheri, Clemenza, Capello, Bonazzoli. A disp.: Favaro, Merelli, Serena, Ceccaroni, Minesso, Zambataro, Marcandella, Cisco, Vogliacco, Della Rocca, Salviato, Chinellato. All. Claudio Foscarini.

PALERMO (4-4-2): Brignoli, Salvi, Szyminski, Rajkovic, Aleesami, Falletti, Haas, Chochev, Trajkovski, Nestorovski (cap.), Moreo. A disp. Avogadri, Pomini, Bellusci, Rispoli, Accardi, Ingegneri, Fiordilino, Mazzotta, Puscas, Pirrello, Murawski. All. Roberto Stellone.