Pronostici del 9 dicembre dedicati alla 15° giornata di Serie A

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata alla integralmente alla quindicesima giornata di Serie A

I pronostici di domenica 9 dicembre riguardano esclusivamente la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Sei gare che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Sassuolo-Fiorentina 2 (ore 12.30)

Il Sassuolo proviene dal pareggio casalingo contro l’Udinese e in classifica è ottavo con 20 punti. Due lunghezze in meno per la Fiorentina, che nel turno scorso ha perso in casa dalla Juventus.

Empoli-Bologna 1 (ore 15)

L’Empoli proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo della Spal e in classifica ha 13 punti. Due lunghezze in meno per il Bologna, reduce dalla sconfitta subita a Marassi contro la Sampdoria.

Parma-ChievoVerona under 2,5 (ore 15)

Il Parma proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Milan e in classifica è nono con 20 punti. A quota 2 il Chievo, reduce dal pareggio casalingo contro la Lazio.

Udinese-Atalanta 2 (ore 15)

L’Udinese proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Sassuolo e in classifica è sedicesima con 13 punti. Cinque lunghezze in più per l’Atalanta, dodicesima, che nel turno precedente ha perso in casa dal Napoli.

Genoa-Spal under 2,5 (ore 18)

Il Genoa ha 15 punti, è reduce dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Torino e dalla clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia, avvenuta per opera dell’Entella ai calci di rigore. Due sconfitte che hanno portato all’esonero di Ivan Juric; ulla panchina rossoblù ora siederà Cesare Prandelli. La Spal proviene dal pareggio casalingo contro l’Empoli e in classifica è a quota 14.

Milan-Torino 1 (ore 20.30)

Il Milan proviene dalla vittoria casalinga contro il Parma e in classifica è quarto con 25 punti. Quattro lunghezze in meno per il Torino, sesto reduce dalla vittoria casalinga contro il Genoa.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 9 dicembre 2018

Sassuolo-Fiorentina 2 (2,65)

Empoli-Bologna 1 (2,00)

Parma-ChievoVerona under 2,5 (1,72)

Udinese-Atalanta 2 (1,85)

Genoa-Spal under 2,5 (1,70)

Milan-Torino 1 (1,90)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 224 euro