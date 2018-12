Serie A 2018-2019, 15° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 15° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

TORINO – La quindicesima giornata del campionato di Serie A si apre venerdì con il big match Juventus-Inter. I bianconeri provengono dalla schiacciante vittoria (0-3) ottenuta in trasferta sul campo della Fiorentina e sono in testa alla classifica con 40 punti. Undici lunghezze in meno per i nerazzurri, reduci dal pareggio all’Olimpico contro la Roma.

Sabato alle ore 15 il Napoli, secondo in classifica a otto lunghezze dalla squadra di Allegri, ospita il Frosinone, penultimo a quota 8. Alle ore 18 il Cagliari, tredicesimo con 16 punti, riceve la Roma, settima con 7 lunghezze in più. In serata la Lazio, quinta con 24 punti attende all’Olimpico la Sampdoria, decima a quota 19.

Nel lunch match domenicale il Sassuolo, settimo con 20 punti a pari merito con Roma e Parma, sfida la Fiorentina, undicesima con due lunghesse in meno. Alle ore 15 si giocano altre tre partite. Sfida salvezza tra Empoli e Bologna: quart’ultimi con 13 punti i primi, terzultimi gli ospiti a quota 11. Il Parma, sorprendentemente settimo con 20 punti insieme a Sassuolo e Roma, riceve il Chievo, ancora fanalino di coda del torneo, a quota 2, complici i tre punti di penalizzazione. L’Udinese, sedicesima con 13 punti, ospita l’Atalanta, undicesima aquota 19.

Alle ore 18 il Genoa, quattordicesimo con 15 punti, attende a Marassi la Spal, quindicesima con una lunghezza in meno. Chiude il programma la sfida tra Milan e Torino, rispettivamente, quarta e sesta, separate da quattro lunghezze.

Serie A, 15a giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Venerdì 7 dicembre

20.30

Juventus-Inter

Sabato 8 dicembre

15.00

Napoli-Frosinone

18.00

Cagliari-Roma

Lazio-Sampdoria

20.30

Domenica 9 dicembre

12.30

Sassuolo-Fiorentina

15.00

Empoli-Bologna

Parma-Chievo

Udinese-Atalanta

18.00

Genoa-Spal

20.30

Milan-Torino