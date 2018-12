Juventus – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Juventus – Inter: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

TORINO – La quindicesima giornata del campionato di Serie A comincerà col botto visto che venerdì 7 dicembre andrà in scena il Derby D’Italia tra Juventus e Inter. Da una parte c’è la formazione bianconera che sta viaggiando a gonfie vele: nell’ultimo turno comodo successo in casa della Fiorentina per la squadra di Allegri che guida la classifica con 40 punti. Mercoledì i bianconeri saranno impegnati in Champions League in casa dello Young Boys. Dall’altra parte, invece, ci sono i nerazzurri che vengono dal pareggio spettacolare contro la Roma ed in classifica occupano la terza posizione con 29 punti. Due partite molto importanti nel giro di pochi giorni per la squadra di Spalletti che martedì si giocherà la qualificazione ospitando il PSV e sperando che arrivino buone notizie da Barcellona.

Venerdì 7 dicembre dalle 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca della partita.

QUI JUVENTUS – Pochissimi dubbi per Allegri che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Cancelo e De Sciglio sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Bonucci e Chiellini. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Matuidi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Dybala, Mandzukic e Ronaldo.

QUI INTER – Tutto piuttosto chiaro anche per Spalletti che dovrebbe schierare la sua squadra col 4-2-3-1 con Handanovic in porta, pacchetto arretrato composto da Vrsaljko e Asamoah sulle fasce mentre al centro De Vrij e Skriniar. A centrocampo Vecino e Brozovic in cabina di regia mentre davanti Keita, Joao Mario e Perisic alle spalle di Icardi.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Juventus – Inter, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, nonché in streaming con Sky Go.

Le probabili formazioni di Juventus – Inter

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Joao Mario; Perisic, Icardi, Keita. Allenatore: Spalletti

STADIO: Allianz Stadium