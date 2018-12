Serie B, Pescara-Carpi: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Pescara-Carpi, incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B.

PESCARA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Pescara e Carpi nel match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Pescara con Mancuso, Monachello a Marras a comporre il tridente mentre il Capri risponde col 4-4-1-1 con Concas alle spalle di Arrighini.

Le formazioni ufficiali di Pescara-Carpi

PESCARA (4-3-3): Kastrati; Balzano, Scognamiglio, Gravillon, Del Grosso; Brugman, Memushaj, Melegoni; Mancuso, Monachello, Marras Allenatore: Pillon. A disposizione: Farelli, Fornasier, Elizalde, Perrotta, Ciofani, Palazzi, Machin, Del Sole, Cocco, Crecco

CARPI (4-4-1-1): Piscitelli; Pachonik, Poli, Sabbione, Buongiorno; Jelenic, Mbaye, Pezzi, Di Noia; Concas; Arrighini Allenatore: Castori. A disposizione: Sambo, Suagher, Frascatore, Ligi, Vano, Romairone, Saric, Barnofsky, Mokulu, Machach, Piscitella, Pasciuta